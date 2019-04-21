Потихонечку: Как во втором туре голосует Славянск (Фото). Новости

Сегодня, 21 апреля, в Славянске (Донецкая обл.) и близлежащих районах в ходе второго тура президентских выборов по состоянию на 15:00 на участках проголосовали уже 44,15% избирателей. Об этом «Донецким новостям» сообщил председатель окружной избирательной комиссии № 47 (Славянск, Александровский и Славянский районы) Андрей Федорченко.

«Сообщений о происшествиях еще не поступало. Следующие данные по явке будут в 20:00, по закрытию участков», – отметил Федорченко.

На избирательном участке № 141199, который расположен в помещении Славянского химико-механического техникума, в списки внесено 1 260 избирателей. По словам председателя комиссии Людмилы Пестрецовой, голосование проходит спокойно, первые избиратели пришли в 8:00 к открытию участка. «К этому времени на первом туре было больше людей. По состоянию на 12:30 у нас проголосовало 464 человека (36,8%)», – рассказала она «Донецким новостям».

В списки избирателей, голосующих на дому, здесь включены 16 человек, однако проголосовали лишь 8 из них. «На дому проголосовало 8 человек и уже комиссия вернулась. 8 человек не проголосовали – они не открыли двери, отказались – имеют право. Наш участок небольшой, расположены, в основном, многоэтажки, все рядом и члены комиссии пешком обошли избирателей, которые должны были голосовать на дому», – пояснила Пестрецова.

На избирательном участке №141195, расположенном в актовом зале Центра детского и юношеского творчества Славянска, зарегистрировано 1 663 человека, из них 20 избирателей – голосующих на дому. «Было 1 665 избирателей, но двое человек у нас исключены – по извещению они находятся в больнице и голосуют на спецучастке», – пояснила «Донецким новостям» председатель избирательной комиссии Ольга Летовальцева.

Избирательный участок открылся вовремя, в 08:00. «Первым на участок зашел мужчина среднего возраста и молодежь. На 12:45 у нас проголосовало 526 человек. Люди потихонечку идут на участок, голосуют», – дополнила Летовальцева.

Она констатировала, что на данном участке отмечается такой же уровень посещаемость, как и в первом туре.

Избирательный участок №141196 работает в спортивном зале ОШ №1 Славянска. Как рассказала «Донецким новостям» председатель участковой комиссии Инна Авраменко, на участке зарегистрировано 1 865 человек, из них 39 – голосуют на дому.

«На 14:45 проголосовали 797 человек. По сравнению с первым туром посещаемость пока еще меньше. В прошлый раз уже на 12:00 было более 1 110 человек. Хотя бы еще чтобы человек 300 проголосовало – и это будет очень хорошо. Это будет 50% с маленьким хвостиком. А там что будет – посмотрим. Ночью будет все известно», – говорит Авраменко.

Как сообщалось ранее, в ходе второго тура выборов президента Украины по состоянию на 15:00 в Донецкой области проголосовали 44,82% избирателей, в Луганской – 45,05%.

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