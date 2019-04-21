Второй тур выборов: Определились лидеры и аутсайдеры голосования по Украине . Новости

Сегодня, 21 апреля, в ходе второго тура выборов президента Украины, по состоянию на 15:00 в целом по Украине проголосовали 45,26% избирателей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», таковы промежуточные данные Центральной избирательной комиссии.
По стране ориентировочное число избирателей составляет 30 млн 311 тыс. 505 чел., на момент начала голосования в списки избирателей были включены 29 млн 659 тыс. 402 чел. Сформированы 199 территориальных избирательных округов в Украине и 1 заграничный округ, действуют 29 982 избирательных участков.
По состоянию на 15:00 из 25-ти регионов в лидерах по активности голосования – следующие:
- Днепропетровская область – 50,9%;
- Запорожская область – 50,8%;
- Полтавская область – 50,37%;
- Черниговская область – 48,55%;
- Николаевская область – 48,33%;
- Харьковская область – 48,18%;
- Киевская область – 47,93%;
- Сумская область – 47,93%;
- Кировоградская область– 47,73%;
- Черкасская область – 47,34%.
Город Киев находится на 11-м месте с показателем 46,14%.
По состоянию на 15:00 Луганская область опережает Донецкую по активности избирателей. Так, Луганская область находится сейчас на 14-м месте с явков 45,05%, Донецкая – на 16-м месте (44,82%).
Хуже всего голосуют на западной Украине, пятерка аутсайдеров выглядит следующим образом:
21. Тернопільська область – 40,79%;
22. Львівська область – 40,34%;
23. Івано–Франківська область – 37,00%;
24. Чернівецька область – 34,93%;
25. Закарпатська область – 29,64%.
Данные ЦИК о явке избирателей по Украине на 15:00
на выборах президента Украины 21 апреля 2019 г.
Регіон (номери округів)
Активність виборців на 11 годину (%)
Активність виборців на 15 годину (%)
Пo Україні
18,15
45,26
Пo Україні (без врахування ЗВО)
18,15
45,26
Вінницька область (11 – 18)
17,06
45,52
Волинська область (19 – 23)
13,99
43,77
Дніпропетровська область (24 – 40)
23,21
50,9
Донецька область (41 – 61)
20,89
44,82
Житомирська область (62 – 67)
17,42
44,63
Закарпатська область (68 – 73)
8,64
29,64
Запорізька область (74 – 82)
24,62
50,8
Івано–Франківська область (83 – 89)
10,81
37
Київська область (90 – 98)
19,61
47,93
Кіровоградська область (99 – 103)
22,53
47,73
Луганська область (104 – 114)
22,71
45,05
Львівська область (115 – 126)
12,14
40,34
Миколаївська область (127 – 132)
22,95
48,33
Одеська область (133 – 143)
17,35
43,96
Полтавська область (144 – 151)
22,53
50,37
Рівненська область (152 – 156)
13,84
42,26
Сумська область (157 – 162)
20,54
47,93
Тернопільська область (163 – 167)
11,6
40,79
Харківська область (168 – 181)
19,63
48,18
Херсонська область (182 – 186)
22,06
45,54
Хмельницька область (187 – 193)
15,89
44,85
Черкаська область (194 – 200)
21,04
47,34
Чернівецька область (201 – 204)
10,9
34,93
Чернігівська область (205 – 210)
20,13
48,55
м. Київ (211 – 223)
16,45
46,14
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