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Второй тур выборов: Определились лидеры и аутсайдеры голосования по Украине . Новости

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Второй тур выборов: Определились лидеры и аутсайдеры голосования по Украине

ДН

21.04.19 18:16dnews.dn.uaНовости

Скриншот сайта ЦИК

Сегодня, 21 апреля, в ходе второго тура выборов президента Украины, по состоянию на 15:00 в целом по Украине проголосовали 45,26% избирателей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», таковы промежуточные данные Центральной избирательной комиссии.

По стране ориентировочное число избирателей составляет 30 млн 311 тыс. 505 чел., на момент начала голосования в списки избирателей были включены 29 млн 659 тыс. 402 чел. Сформированы 199 территориальных избирательных округов в Украине и 1 заграничный округ, действуют 29 982 избирательных участков.

По состоянию на 15:00 из 25-ти регионов в лидерах по активности голосования – следующие:

  1. Днепропетровская область – 50,9%;
  2. Запорожская область – 50,8%;
  3. Полтавская область – 50,37%;
  4. Черниговская область – 48,55%;
  5. Николаевская область – 48,33%;
  6. Харьковская область – 48,18%;
  7. Киевская область – 47,93%;
  8. Сумская область – 47,93%;
  9. Кировоградская область– 47,73%;
  10. Черкасская область – 47,34%.

Город Киев находится на 11-м месте с показателем 46,14%.

По состоянию на 15:00 Луганская область опережает Донецкую по активности избирателей. Так, Луганская область находится сейчас на 14-м месте с явков 45,05%, Донецкая – на 16-м месте (44,82%).

Хуже всего голосуют на западной Украине, пятерка аутсайдеров выглядит следующим образом:

21. Тернопільська область – 40,79%;
22. Львівська область – 40,34%;
23. Івано–Франківська область – 37,00%;
24. Чернівецька область – 34,93%;
25. Закарпатська область – 29,64%.

Данные ЦИК о явке избирателей по Украине на 15:00
на выборах президента Украины 21 апреля 2019 г.

Регіон (номери округів)

Активність виборців на 11 годину (%)

Активність виборців на 15 годину (%)

Пo Україні

18,15

45,26

Пo Україні (без врахування ЗВО)

18,15

45,26

Вінницька область (11 – 18)

17,06

45,52

Волинська область (19 – 23)

13,99

43,77

Дніпропетровська область (24 – 40)

23,21

50,9

Донецька область (41 – 61)

20,89

44,82

Житомирська область (62 – 67)

17,42

44,63

Закарпатська область (68 – 73)

8,64

29,64

Запорізька область (74 – 82)

24,62

50,8

Івано–Франківська область (83 – 89)

10,81

37

Київська область (90 – 98)

19,61

47,93

Кіровоградська область (99 – 103)

22,53

47,73

Луганська область (104 – 114)

22,71

45,05

Львівська область (115 – 126)

12,14

40,34

Миколаївська область (127 – 132)

22,95

48,33

Одеська область (133 – 143)

17,35

43,96

Полтавська область (144 – 151)

22,53

50,37

Рівненська область (152 – 156)

13,84

42,26

Сумська область (157 – 162)

20,54

47,93

Тернопільська область (163 – 167)

11,6

40,79

Харківська область (168 – 181)

19,63

48,18

Херсонська область (182 – 186)

22,06

45,54

Хмельницька область (187 – 193)

15,89

44,85

Черкаська область (194 – 200)

21,04

47,34

Чернівецька область (201 – 204)

10,9

34,93

Чернігівська область (205 – 210)

20,13

48,55

м. Київ (211 – 223)

16,45

46,14

 

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