Второй тур выборов: Определились лидеры и аутсайдеры голосования по Украине . Новости

Сегодня, 21 апреля, в ходе второго тура выборов президента Украины, по состоянию на 15:00 в целом по Украине проголосовали 45,26% избирателей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», таковы промежуточные данные Центральной избирательной комиссии.

По стране ориентировочное число избирателей составляет 30 млн 311 тыс. 505 чел., на момент начала голосования в списки избирателей были включены 29 млн 659 тыс. 402 чел. Сформированы 199 территориальных избирательных округов в Украине и 1 заграничный округ, действуют 29 982 избирательных участков.

По состоянию на 15:00 из 25-ти регионов в лидерах по активности голосования – следующие:

Днепропетровская область – 50,9%; Запорожская область – 50,8%; Полтавская область – 50,37%; Черниговская область – 48,55%; Николаевская область – 48,33%; Харьковская область – 48,18%; Киевская область – 47,93%; Сумская область – 47,93%; Кировоградская область– 47,73%; Черкасская область – 47,34%.

Город Киев находится на 11-м месте с показателем 46,14%.

По состоянию на 15:00 Луганская область опережает Донецкую по активности избирателей. Так, Луганская область находится сейчас на 14-м месте с явков 45,05%, Донецкая – на 16-м месте (44,82%).

Хуже всего голосуют на западной Украине, пятерка аутсайдеров выглядит следующим образом:

21. Тернопільська область – 40,79%;

22. Львівська область – 40,34%;

23. Івано–Франківська область – 37,00%;

24. Чернівецька область – 34,93%;

25. Закарпатська область – 29,64%.

Данные ЦИК о явке избирателей по Украине на 15:00

на выборах президента Украины 21 апреля 2019 г.

Регіон (номери округів) Активність виборців на 11 годину (%) Активність виборців на 15 годину (%) Пo Україні 18,15 45,26 Пo Україні (без врахування ЗВО) 18,15 45,26 Вінницька область (11 – 18) 17,06 45,52 Волинська область (19 – 23) 13,99 43,77 Дніпропетровська область (24 – 40) 23,21 50,9 Донецька область (41 – 61) 20,89 44,82 Житомирська область (62 – 67) 17,42 44,63 Закарпатська область (68 – 73) 8,64 29,64 Запорізька область (74 – 82) 24,62 50,8 Івано–Франківська область (83 – 89) 10,81 37 Київська область (90 – 98) 19,61 47,93 Кіровоградська область (99 – 103) 22,53 47,73 Луганська область (104 – 114) 22,71 45,05 Львівська область (115 – 126) 12,14 40,34 Миколаївська область (127 – 132) 22,95 48,33 Одеська область (133 – 143) 17,35 43,96 Полтавська область (144 – 151) 22,53 50,37 Рівненська область (152 – 156) 13,84 42,26 Сумська область (157 – 162) 20,54 47,93 Тернопільська область (163 – 167) 11,6 40,79 Харківська область (168 – 181) 19,63 48,18 Херсонська область (182 – 186) 22,06 45,54 Хмельницька область (187 – 193) 15,89 44,85 Черкаська область (194 – 200) 21,04 47,34 Чернівецька область (201 – 204) 10,9 34,93 Чернігівська область (205 – 210) 20,13 48,55 м. Київ (211 – 223) 16,45 46,14

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