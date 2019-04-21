Сначала – в храм, потом – голосовать: Как проходит второй тур выборов в Мариуполе (Фото). Новости

Сегодня, 21 апреля, в ходе второго тура выборов президента Украины в Мариуполе голосование проходит спокойно, явка избирателей, как и в перовом туре, достаточно высокая.
Как передает корреспондент «Донецких новостей», в Мариуполе организованы два Территориальных избирательных округа:
- ТИО № 57 – Кальмиусский район, часть Левобережного района города Мариуполь
- ТИО № 58 – Приморский, Центральный районы города Мариуполь.
Также некоторые поселки Левобережного района города входят в состав ТИО № 60.
Непосредственно в Мариуполе действуют 215 избирательных участка, ориентировочное число избирателей в городе – 319 429 чел.
Как рассказала «Донецким новостям» секретарь избирательного участка № 142245 Татьяны Проценко, из 1 468 избирателей, зарегистрированных здесь, по состоянию на 15:45 проголосовало 744 человека (51%). «Участок открылся вовремя, в 8:00. С утра был не такой большой наплыв людей, как в первом туре, но это, скорей всего, связано с тем, что сегодня Вербное воскресение, люди с утра ходили в храмы. Избиратели стали подходить в большом количестве ближе к обеду. Думаю, что к вечеру количество проголосовавших будет не меньше, а может и больше, чем в первом туре», – отметила Проценко.
Аналогичная ситуация оказалась и на соседнем избирательном участке № 142244. Избирательный участок открылся в 8:00, никаких проблем и нарушений во время процесса голосования на данный момент зафиксировано не было.
«Была пара казусных ситуаций. Люди, не имея при себе оригинала паспорта, хотели проголосовать, предъявив ксерокопию паспорта или загранпаспорт. К сожалению, в подобных случаях мы не имеем права допускать человека к голосованию. Есть три вида документов, с которыми можно голосовать, это – паспорт обычного образца, ID-карта и удостоверение. Во всех остальных случаях, если это какие-то копии, пусть даже нотариально заверенные, по закону мы не имеем право допускать к голосованию», – пояснила «Донецким новостям» председатель УИК № 142244 Елена Барбарова.
Она отметила, что из 1 792 зарегистрированных на участке избирателей по состоянию на 14:30 проголосовали 868 человек (более 48%).
Согласно данным Центральной избирательной комиссии, явка избирателей в Мариуполе по состоянию на 15:00 составила:
- 46,10% в избирательном округе № 57 (Кальмиусский и Левобережный районы);
- 47,29% в избирательном округе № 58 (Центральный и Приморский районы).
Как сообщалось ранее, в ходе второго тура выборов президента Украины по состоянию на 15:00 в Донецкой области проголосовали 44,82% избирателей, в Луганской – 45,05%. Среди 25-ти регионов страны Донетчина находится на 16-м месте, а Луганщина – на 14-м.
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