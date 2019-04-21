Около половины: Как во втором туре голосует Дружковка (Фото). Новости

В Дружковке (Донецкая обл.) сегодня, 21 апреля, в ходе второго тура выборов президента Украины по состоянию на 17:00 проголосовали около 50% избирателей.

В целом, избирательный процесс в городе проходит спокойно. В отличие от первого тура, в кабинках для голосования наблюдатели не зафиксировали ручки с исчезающими чернилами. Мелкие недоразумения происходят из-за отсутствия избирателей в списках.

В полиции также отмечают, что серьезных нарушений зафиксировано не было. В городе работают представители ОБСЕ и других международных организаций.

Отметим, что Дружковка наряду с Константиновкой, Константиновским и Покровским районами относится к Территориальному избирательному округу № 49. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 15:00 явка в ТИО № 47 составила 43,13%. Всего в округе – ориентировочно за 144 319 избирателей.

Источник: Дружковка на ладонях

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