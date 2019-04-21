Ушел с пробитой головой: На участке в Краматорске потеряли избирателя . Новости

В Краматорске сегодня, 21 апреля, в ходе второго тура выборов президента Украины на спецучастке №141056, расположенном в городской больнице №3, комиссия не досчиталась одного избирателя.
Всего на данном участке в списках числится 35 человек. На 17:15 явка составляла практически 100%, однако члены комиссии не досчитались одного избирателя.
«Проголосовало у нас 34 человека. Были и лежачие пациенты. Всего таких 20 избирателей. А один человек с пробитой головой ушел из травматологии. Написал ранее заявление о том, что будет голосовать у нас. К нему пришли с урной члены комиссии, а его – нет. Он просто самовольно ушел. Вот мы его ждем, может, вернется до 20:00, тогда проголосовать сможет», – рассказала председатель избирательной комиссии Галина Артемова.
Источник: Восточный проект
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