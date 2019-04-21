Второй тур: В столице Донетчины не обошлось без курьезов (Фото). Новости

В Краматорске (административной столице подконтрольной Украине части Донецкой области), при голосовании в ходе второго тура выборов президента Украины сегодня, 21 апреля, не обошлось без курьезов. Но в целом избирательный процесс проходит спокойно.

Краматорск составляет Территориальный избирательный округ № 48, который насчитывает 92 избирательных участка, суммарное ориентировочное число избирателей – 148 000 чел. По данным Центральной избирательной комиссии, на 15:00 в Краматорске явка составила 46,85%.

На участке, расположенном на базе ОШ №35, в списках избирателей обнаружили жительницу города, которая по словам ее соседки, умерла 20 лет тому назад. Соседка, которая и принесла на участок данное приглашение, возмутилась происходящим. Члены избиркома ошибку признали и отметили, что те, кто должен контролировать списки избирателей, должны быть более внимательными.

На участке в ОШ № 35

На спецучастке №141056 в городской больнице №3 комиссия не досчиталась одного избирателя из 35-ти, числящихся в списках. Мужчина поступил в травматологию с пробитой головой, написал ранее заявление о том, что будет голосовать в больнице. Когда к нему пришли члены избирательной комиссии с урной – выяснилось, что мужчина самовольно ушел из больницы. Но он имеет право вернуться до 20:00 и проголосовать.

На участке в горбольнице № 3

Довольно активно голосуют жители района Соцгородок. Так, на базе ОШ № 22 и ОШ № 25 работают 3 избирательных участка, все они были открыты вовремя, в 08:00. Члены избиркомов констатируют, что утром даже была небольшая очередь желающих сделать свой выбор. На двух участках в ОШ № 25 в списках избирателей числятся более 3 тыс. чел., из них голосуют на дому – 30 чел. В ОШ № 22 свой голос отдадут чуть более 2 тыс. чел., из них 15 – на дому.

Основная проблема Краматорска – не все избиратели находят себя в списках. Так, не смогла проголосовать Мария Рева, проживающая по ул. Ярослава Мудрого, 36. Женщину и нескольких ее соседей не нашли в списках избирателей на участке № 0141051.

При этом Мария проживает и прописана по своему адресу с 1995 года, и принимала участие во всех предыдущих выборах. «Так получилось, что в первом туре президентских выборов я не голосовала, потому что меня не было в городе. А сейчас я бы могла проголосовать, но меня нет в списках избирателей. Я очень возмущена этим фактом. Куда я могла пропасть из списков, если уже много лет прописана по этому адресу и ранее ходила голосовать. Считаю, что тем, кто отвечает за формирование списков избирателей, нужно более ответственно подходить к своей работе и не лишать людей права голоса», – возмутилась краматорчанка.

Мария Рева (слева)

Как разъяснил председатель комиссии № 0141051 Игорь Мельник, у членов комиссии нет права вносить кого-то с списки избирателей в день голосования. «Даже по решению суда мы не имеем права это сделать», – сказал он. И порекомендовал женщине в следующий раз пойти в исполком и проверить себя в списках избирателей.

На участках в ОШ № 22 и № 25

В Краматорске в Центре комплексной реабилитации «Донбасс» проживают, в том числе, и граждане без краматорской прописки. Но они смогли принять участие в выборах, преимущественно голосовала в ДК им. Леонида Быкова (район Старый город) – т.к. здесь предусмотрены условия для колясочников и лиц с инвалидностью. «Уже проголосовал, принимал участие и в первом туре. Никаких проблем у меня не возникло. Областной Центр комплексной реабилитации для людей с инвалидностью "Донбасс" организовал нам подвоз на участок. Здесь много колясочников голосует из разных городов. Лично я не из Краматорска, мне помогли открепиться и проголосовать в Старом городе. Дебаты смотрел, после них мое мнение несколько поменялось. Я голосовал за одного кандидата, мой товарищ – за другого. У нас с ним разные мнения. Если сказать честно, я надеюсь, что победитель избирательной гонки после вступления в должность в первую очередь будет думать об экономике, как мы дальше планируем развивать экономику нашей страны», – поделился своим мнением Даниил, проголосовавший в ГДК им. Леонида Быкова.

В ДК им. Леонида Быкова

По материалам «Восточного проекта»

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