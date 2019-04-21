Национальный экзитпол: На востоке страны побеждает Зеленский. Новости

По промежуточным данным «Национального экзитпола» (опрос избирателей на выходе с участков после голосования) на выборах президента Украины Владимир Зеленский набирает 73,2% голосов, а Петр Порошенко – 25,3%. Как передает корреспондент «Донецких новостей», таковы данные экзитпола, представленные сегодня, 21 апреля, по результатам опросов на 18:00.
Зеленский побеждает Порошенко по всем регионам страны, но наибольшую поддержку лиlер получил на востоке и юге страны.
Экзитпол второго тура выборов президента Украины по состоянию на 18:00 21 апреля 2019 г.
№ п/п
ФИО кандидата
% голосов
Всего по Украине
Запад
Центр
Юг
Восток
1
Зеленский Владимир
73,2%
57,0%
70,3%
85,4%
87,7%
2
Порошенко Петр
25,3%
41,3%
28,0%
13,4%
11,2%
Вычеркнул(-а) обоих кандидатов или повредил(-а) бюллетень
1,5%
1,8%
1,7%
1,1%
1,1%
Напомним, 21 апреля в день выборов президента Украины консорциум, в который входят Фонд «Демократические инициативы им. Илька Кучерива», Киевский международный институт социологии (КМИС) и Украинский центр экономических и политических исследований им. Александра Разумкова провел «Национальный экзитпол 2019».
Генеральная совокупность экзитпола – избиратели, которые проголосовали на избирательных участках на территории Украины (кроме специальных участков). Теоретическая выборка репрезентативна для Украины в целом, для всех тех участков, на которых прошли выборы. Опрошено 13 686 респондентов на 300 избирательных участках. Применялась методика «тайного голосования». Статистическая погрешность выборки не превышает 3%.
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