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Национальный экзитпол: На востоке страны побеждает Зеленский. Новости

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Национальный экзитпол: На востоке страны побеждает Зеленский

ДН

21.04.19 20:59dnews.dn.uaНовости

По промежуточным данным «Национального  экзитпола» (опрос избирателей на выходе с участков после голосования) на выборах президента Украины Владимир Зеленский набирает 73,2% голосов, а Петр Порошенко – 25,3%. Как передает корреспондент «Донецких новостей», таковы данные экзитпола, представленные сегодня, 21 апреля, по результатам опросов на 18:00.

Зеленский побеждает Порошенко по всем регионам страны, но наибольшую поддержку лиlер получил на востоке и юге страны.

Экзитпол второго тура выборов президента Украины по состоянию на 18:00 21 апреля 2019 г.

№ п/п

ФИО кандидата

% голосов

Всего по Украине

Запад

Центр

Юг

Восток

1

Зеленский Владимир

73,2%

57,0%

70,3%

85,4%

87,7%

2

Порошенко Петр

25,3%

41,3%

28,0%

13,4%

11,2%

 

Вычеркнул(-а) обоих кандидатов или повредил(-а) бюллетень

1,5%

1,8%

1,7%

1,1%

1,1%

 

Напомним, 21 апреля в день выборов президента Украины консорциум, в который входят Фонд «Демократические инициативы им. Илька Кучерива», Киевский международный институт социологии (КМИС) и Украинский центр экономических и политических исследований им. Александра Разумкова провел «Национальный экзитпол 2019».

Генеральная совокупность экзитпола – избиратели, которые проголосовали на избирательных участках на территории Украины (кроме специальных участков). Теоретическая выборка репрезентативна для Украины в целом, для всех тех участков, на которых прошли выборы. Опрошено 13 686 респондентов на 300 избирательных участках. Применялась методика «тайного голосования». Статистическая погрешность выборки не превышает 3%.

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