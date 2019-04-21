Звонки из «Л-ДНР», минирование и вбросы: Начальник полиции Донетчины рассказал о нарушениях в день выборов. Новости

В Донецкой области второй тур выборов президента Украины проходит спокойно, честно и прозрачно, без грубых нарушений избирательного законодательства. Тем не менее было два сообщения о минировании избирательных участков, открыты ряд уголовных производств. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 апреля, в ходе брифинга в Краматорске сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Николай Семенишин.

Он отметил, что благодаря совместной работе силовиков и представителей штабов обоих кандидатов в президенты (Владимира Зеленского и Петра Порошенко) во втором туре удалось снизить число обращений относительно нарушений избирательного процесса. «По состоянию на 16:00 за два дня зарегистрированы лишь 57 событий о нарушении избирательного законодательства. Среди них есть незначительные нарушения, например, отсутствие человека в списках избирателей, не получение приглашения на выборы. Также среди сообщений – нарушение предвыборной агитации», – доложил начальник главка.

По ряду событий правоохранители открыли уголовные производства. Так, вчера в Авдеевском территориальном избирательном округе было сообщено о заминированнии школы, на которой располагались 2 избирательных участка. «Нам удалось задержать человека, который осуществил этот телефонный звонок, изъяли телефон. Человек в указанном правонарушении сознался. И по ст. 259 УК Украины ("Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности", – ред.) будет нести уголовную ответственность», – уточнил Семенишин.

«Также сегодня было сообщение о якобы минировании избирательного участка в Волновахе. Сообщение не нашло подтверждения. И мы понимаем, что телефонный звонок поступил с временно оккупированной территории», – констатировал начальник полиции Донетчины.

Кроме того, в Авдеевке открыто уголовное производство по признакам ст. 158, ч. 3 УК Украины относительно возможной фальсификации выборов. «Речь идет о возможном вбросе нескольких бюллетеней. Но мы ожидаем подсчета голосов и обращения участковой избирательной комиссии, а также официальных наблюдателей, которые бы данный факт зафиксировали», – сказал руководитель главка.

Четвертое уголовное производство было открыто по ст. 157, ч. 3 УК Украины – препятствование осуществлению избирательного права. «Мы знаем, что по состоянию на 8 часов утра у нас из 1 211 участков не заработал один избирательный участок (№ 140379, пос. Лебединское Волновахского района, – ред.), со временем она начала свою работу, создана участковая комиссия. На данном участке должны голосовать 188 избирателей, но в первом туре на этом участке проголосовало всего 4 человека из 192 полученных участком бюллетеней», – дополнил Семенишин.

«Таким образом, можно сказать, что выборы в целом проходят открыто, спокойно, прозрачно. Грубых нарушений законодательства на территории области не допущено», – резюмировал он.

Позже пресс-служба ГУ НП в Донецкой области уточнила, что по состоянию на 20:30 в день голосования в полицию поступило 103 обращения о правонарушениях. Из них 10 касались незаконной агитации, 11 – нарушения избирательного законодательства, 5 – препятствование осуществлению избирательного права.

Открыто 2 уголовных производства:

Авдеевским отделением полиции начато досудебное расследование по факту обнаружения «слипшихся» бюллетеней в пгт Очеретино Ясиноватского района (ст. 158-1 Уголовного кодекса Украины «Незаконное использование избирательного бюллетеня»).

полицейские Волновахи расследуют заведомо ложное сообщение об угрозе взрыва на избирательном участке в Волновахе (ст. 159 УК).

После 20:00 все избирательные участки закрылись, начался процесс подсчета голосов.

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