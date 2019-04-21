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Второй тур выборов: Луганщина голосовала чуть менее активно, чем в первом туре. Новости

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Луганская область

Второй тур выборов: Луганщина голосовала чуть менее активно, чем в первом туре

ДН

21.04.19 21:51dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Сегодня, 21 апреля, в ходе второго тура выборов президента Украины, в Луганской области проголосовали 56,34% избирателей, что на 0,45% меньше, чем в первом туре 31 марта. Как передает корреспондент «Донецких новостей», таковы данные Центральной избирательной комиссии по окончанию процесса голосования на 20:00 (после закрытия избирательных участков).

На Луганщине на момент начала голосования числилось 531 826 избирателей. Были созданы 6 территориальных избирательных округа, работали 536 избирательных участков. На момент окончания голосования бюллетени получили 299 607 чел.

Сегодня в регионе наиболее активно голосовали:

  • в ТИО № 106 (из подконтрольной части – город Северодонецк, часть Попаснянского района) – явка составила 61,66%;
  • в ТИО № 113 (Белокуракинский, Кременской, Сватовский, Старобельский, Троицкий районы, часть Новоайдарского района) – явка составила 61,07%.

Хуже всего голосовали в ТИО № 105 (явка – 49,03%), в связи с тем, что основную часть данного округа составляет временно неподконтрольный украинской власти Луганск.

Данные ЦИК о явке избирателей в Луганской области на 20:00
на выборах президента Украины 21 апреля 2019 г.

№ ТИО

Всего участков

Кол-во избирателей на начало голосования

Кол-во избирателей, получивших бюллетени

Явка на 20:00

Луганская область 

536

531 826

299 607

56,34%

ТИО № 105 – Жовтневый район, часть Каменнобродского района города Луганска, часть Новоайдарского района

7

9 554

4 685

49,04%

ТИО № 106 – город Северодонецк, часть города Кадиевка (ранее – Стаханов), часть Попаснянского района

74

101 559

62 630

61,67%

ТИО № 107 – город Лисичанск, часть города Кадиевка, часть города Первомайск, часть Попаснянского района

63

103 115

53 466

51,85%

ТИО № 112 – города Брянка, Голубовка (ранее – Кировск), Рубежное, часть города Первомайск, часть Попаснянского района

42

65 395

35 454

54,22%

ТИО № 113 – Белокуракинский, Кременской, Сватовский, Старобельский, Троицкий районы, часть Новоайдарского района

200

145 954

89 144

61,08%

ТИО № 114 – Беловодский, Марковский, Меловской, Новопсковский, Славяносербский, Станично-Луганский районы, часть Новоайдарского района

150

106 249

54 228

51,04%

 

В ЦИК акцентируют на том, что сведения об активности участия избирателей в голосовании «являются предварительными, оперативно собранными путем телефонного опроса участковых избирательных комиссий».

Всего по Украине на момент публикации в ЦИК поступили данные по 175 территориальным избирательным округам из 199-ти, на 20:00 промежуточная явка по стране составляет 62,24%.

Напомним, что в первом туре президентских выборов 31 марта в Луганской области явка составила 56,79%.

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