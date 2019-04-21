Второй тур выборов: Луганщина голосовала чуть менее активно, чем в первом туре. Новости

Сегодня, 21 апреля, в ходе второго тура выборов президента Украины, в Луганской области проголосовали 56,34% избирателей, что на 0,45% меньше, чем в первом туре 31 марта. Как передает корреспондент «Донецких новостей», таковы данные Центральной избирательной комиссии по окончанию процесса голосования на 20:00 (после закрытия избирательных участков).
На Луганщине на момент начала голосования числилось 531 826 избирателей. Были созданы 6 территориальных избирательных округа, работали 536 избирательных участков. На момент окончания голосования бюллетени получили 299 607 чел.
Сегодня в регионе наиболее активно голосовали:
- в ТИО № 106 (из подконтрольной части – город Северодонецк, часть Попаснянского района) – явка составила 61,66%;
- в ТИО № 113 (Белокуракинский, Кременской, Сватовский, Старобельский, Троицкий районы, часть Новоайдарского района) – явка составила 61,07%.
Хуже всего голосовали в ТИО № 105 (явка – 49,03%), в связи с тем, что основную часть данного округа составляет временно неподконтрольный украинской власти Луганск.
Данные ЦИК о явке избирателей в Луганской области на 20:00
на выборах президента Украины 21 апреля 2019 г.
№ ТИО
Всего участков
Кол-во избирателей на начало голосования
Кол-во избирателей, получивших бюллетени
Явка на 20:00
Луганская область
536
531 826
299 607
56,34%
ТИО № 105 – Жовтневый район, часть Каменнобродского района города Луганска, часть Новоайдарского района
7
9 554
4 685
49,04%
ТИО № 106 – город Северодонецк, часть города Кадиевка (ранее – Стаханов), часть Попаснянского района
74
101 559
62 630
61,67%
ТИО № 107 – город Лисичанск, часть города Кадиевка, часть города Первомайск, часть Попаснянского района
63
103 115
53 466
51,85%
ТИО № 112 – города Брянка, Голубовка (ранее – Кировск), Рубежное, часть города Первомайск, часть Попаснянского района
42
65 395
35 454
54,22%
ТИО № 113 – Белокуракинский, Кременской, Сватовский, Старобельский, Троицкий районы, часть Новоайдарского района
200
145 954
89 144
61,08%
ТИО № 114 – Беловодский, Марковский, Меловской, Новопсковский, Славяносербский, Станично-Луганский районы, часть Новоайдарского района
150
106 249
54 228
51,04%
В ЦИК акцентируют на том, что сведения об активности участия избирателей в голосовании «являются предварительными, оперативно собранными путем телефонного опроса участковых избирательных комиссий».
Всего по Украине на момент публикации в ЦИК поступили данные по 175 территориальным избирательным округам из 199-ти, на 20:00 промежуточная явка по стране составляет 62,24%.
Напомним, что в первом туре президентских выборов 31 марта в Луганской области явка составила 56,79%.
Читайте также:
- Национальный экзитпол: На востоке страны побеждает Зеленский
- Потихонечку: Как во втором туре голосует Славянск (Фото)
- Сначала – в храм, потом – голосовать: Как проходит второй тур выборов в Мариуполе (Фото)
- Ушел с пробитой головой: На участке в Краматорске потеряли избирателя
- Второй тур: В столице Донетчины не обошлось без курьезов (Фото)
- Около половины: Как во втором туре голосует Дружковка (Фото)
- Femen, охрана и супруги: Как во втором туре голосовали кандидаты и первые лица страны (Видео)
- Звонки из «Л-ДНР», минирование и вбросы: Начальник полиции Донетчины рассказал о нарушениях в день выборов
Комментарии