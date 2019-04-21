Второй тур выборов: Луганщина голосовала чуть менее активно, чем в первом туре. Новости

Сегодня, 21 апреля, в ходе второго тура выборов президента Украины, в Луганской области проголосовали 56,34% избирателей, что на 0,45% меньше, чем в первом туре 31 марта. Как передает корреспондент «Донецких новостей», таковы данные Центральной избирательной комиссии по окончанию процесса голосования на 20:00 (после закрытия избирательных участков).

На Луганщине на момент начала голосования числилось 531 826 избирателей. Были созданы 6 территориальных избирательных округа, работали 536 избирательных участков. На момент окончания голосования бюллетени получили 299 607 чел.

Сегодня в регионе наиболее активно голосовали:

в ТИО № 106 (из подконтрольной части – город Северодонецк, часть Попаснянского района) – явка составила 61,66%;

в ТИО № 113 (Белокуракинский, Кременской, Сватовский, Старобельский, Троицкий районы, часть Новоайдарского района) – явка составила 61,07%.

Хуже всего голосовали в ТИО № 105 (явка – 49,03%), в связи с тем, что основную часть данного округа составляет временно неподконтрольный украинской власти Луганск.

Данные ЦИК о явке избирателей в Луганской области на 20:00

на выборах президента Украины 21 апреля 2019 г.

№ ТИО Всего участков Кол-во избирателей на начало голосования Кол-во избирателей, получивших бюллетени Явка на 20:00 Луганская область 536 531 826 299 607 56,34% ТИО № 105 – Жовтневый район, часть Каменнобродского района города Луганска, часть Новоайдарского района 7 9 554 4 685 49,04% ТИО № 106 – город Северодонецк, часть города Кадиевка (ранее – Стаханов), часть Попаснянского района 74 101 559 62 630 61,67% ТИО № 107 – город Лисичанск, часть города Кадиевка, часть города Первомайск, часть Попаснянского района 63 103 115 53 466 51,85% ТИО № 112 – города Брянка, Голубовка (ранее – Кировск), Рубежное, часть города Первомайск, часть Попаснянского района 42 65 395 35 454 54,22% ТИО № 113 – Белокуракинский, Кременской, Сватовский, Старобельский, Троицкий районы, часть Новоайдарского района 200 145 954 89 144 61,08% ТИО № 114 – Беловодский, Марковский, Меловской, Новопсковский, Славяносербский, Станично-Луганский районы, часть Новоайдарского района 150 106 249 54 228 51,04%

В ЦИК акцентируют на том, что сведения об активности участия избирателей в голосовании «являются предварительными, оперативно собранными путем телефонного опроса участковых избирательных комиссий».

Всего по Украине на момент публикации в ЦИК поступили данные по 175 территориальным избирательным округам из 199-ти, на 20:00 промежуточная явка по стране составляет 62,24%.

Напомним, что в первом туре президентских выборов 31 марта в Луганской области явка составила 56,79%.

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