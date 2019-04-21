В минусе: На Донетчине во втором туре активность избирателей ниже, чем в первом. Новости

Сегодня, 21 апреля, в ходе второго тура выборов президента Украины, в Донецкой области проголосовали 57,23% избирателей, что на 2,24% меньше, чем в первом туре 31 марта. Как передает корреспондент «Донецких новостей», таковы данные Центральной избирательной комиссии по окончанию процесса голосования на 20:00 (после закрытия избирательных участков).
Так, в Донецкой области были созданы 12 территориальных избирательных округа, работали 1 211 избирательный участок. На начало голосования в списке избирателей значились 1 млн 424 тыс. 822чел., на момент окончания голосования бюллетени получили 815 469 чел.
На Донетчине наивысшую явку показали:
- ТИО № 58 (Приморский, Центральный районы города Мариуполь) – 60,36%;
- ТИО № 48 (город Краматорск) – 59,56%;
- ТИО № 50 (города Доброполье, Мирноград, Покровск, Добропольский район) – 59,12%;
- ТИО № 60 (Бойковский, Волновахский, Мангушский, Никольский,Новоазовский районы, часть Левобережного района города Мариуполь) – 59,06%.
Хуже всего голосовали в округах, основная часть которых приходится на неподконтрольные Украине населенные пункты:
- ТИО № 45 (подконтрольные – Авдеевка, часть Ясиноватского района, неподконтрольные – Ясиноватая, Киевский район города Донецка) – явка составила 48,99%;
- ТИО № 52 (подконтрольные – Торецк, часть Бахмутского района, неподконтрольные – Калининский район города Горловки, Дебальцево) – явка составила 48,24%;
- ТИО № 51 (на подконтрольной территории только 2 участка в пгт Зайцево, остальные – Никитовский, Центрально-Городской районы города Горловки) – явка составила 19,06%
Данные ЦИК о явке избирателей в Донецкой области на 20:00
на выборах президента Украины 21 апреля 2019 г.
№ ТИО
Всего участков
Кол-во избирателей на начало голосования
Кол-во избирателей, получивших бюллетени
Явка на 20:00
Донецкая область
1 211
1 424 822
815 469
57,23%
ТИО № 45 – города Авдеевка, Ясиноватая, Киевский район города Донецка, Ясиноватский район
38
43 647
21 383
48,99%
ТИО № 46 – города Бахмут, Лиман, часть Бахмутского района
163
149 897
86 753
57,88%
ТИО № 47 – город Славянск, Александровский и Славянский районы
114
132 931
75 194
56,57%
ТИО № 48 – город Краматорск
92
146 364
87 178
59,56%
ТИО № 49 – города Дружковка, Константиновка, Константиновский и Покровский районы
126
143 637
78 216
54,45%
ТИО № 50 – города Доброполье, Мирноград (ранее – Димитров), Покровск (ранее –Красноармейск), Добропольский район
115
152 265
90 021
59,12%
ТИО № 51 – Никитовский, Центрально-Городской районы города Горловки, часть Бахмутского района
2 (пгт Зайцево)
2 681
511
19,06%
ТИО № 52 – города Дебальцево, Торецк (ранее – Дзержинск), Калининский район города Горловки, часть Бахмутского района
56
63 057
30 417
48,24%
ТИО № 57 – Кальмиусский район, часть Левобережного района города Мариуполь
117
160 764
94 391
58,71%
ТИО № 58 – Приморский, Центральный районы города Мариуполь
98
155 258
93 710
60,36%
ТИО № 59 – города Угледар, Новогродовка, Селидово, Великоновоселковский, Марьинский районы
159
153 156
86 131
56,24%
ТИО № 60 – Бойковский (ранее – Тельмановский), Волновахский, Мангушский, Никольский (ранее – Володарский), Новоазовский районы, часть Левобережного района города Мариуполь
131
121 165
71 564
59,06%
В ЦИК акцентируют на том, что сведения об активности участия избирателей в голосовании «являются предварительными, оперативно собранными путем телефонного опроса участковых избирательных комиссий». Окончательные данные будут обнародованы в итоговом протоколе ЦИК по выборам президента Украины.
Всего по Украине на момент публикации в ЦИК поступили данные по 193 территориальным избирательным округам из 199-ти, на 20:00 промежуточная явка по стране составляет 62,12%.
Как сообщалось ранее, 21 апреля в Луганской области явка составила 56,34%
Напомним, что в первом туре президентских выборов 31 марта в Донецкой области явка составила 59,47%.
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