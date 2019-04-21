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В минусе: На Донетчине во втором туре активность избирателей ниже, чем в первом. Новости

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В минусе: На Донетчине во втором туре активность избирателей ниже, чем в первом

ДН

21.04.19 22:21dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Сегодня, 21 апреля, в ходе второго тура выборов президента Украины, в Донецкой области проголосовали 57,23% избирателей, что на 2,24% меньше, чем в первом туре 31 марта. Как передает корреспондент «Донецких новостей», таковы данные Центральной избирательной комиссии по окончанию процесса голосования на 20:00 (после закрытия избирательных участков).

Так, в Донецкой области были созданы 12 территориальных избирательных округа, работали 1 211 избирательный участок. На начало голосования в списке избирателей значились 1 млн 424 тыс. 822чел., на момент окончания голосования бюллетени получили 815 469 чел.

На Донетчине наивысшую явку показали:

  • ТИО № 58 (Приморский, Центральный районы города Мариуполь) – 60,36%;
  • ТИО № 48 (город Краматорск) – 59,56%;
  • ТИО № 50 (города Доброполье, Мирноград, Покровск, Добропольский район) – 59,12%;
  • ТИО № 60 (Бойковский, Волновахский, Мангушский, Никольский,Новоазовский районы, часть Левобережного района города Мариуполь) – 59,06%.

Хуже всего голосовали в округах, основная часть которых приходится на неподконтрольные Украине населенные пункты:

  • ТИО № 45 (подконтрольные – Авдеевка, часть Ясиноватского района, неподконтрольные – Ясиноватая, Киевский район города Донецка) – явка составила 48,99%;
  • ТИО № 52 (подконтрольные – Торецк, часть Бахмутского района, неподконтрольные –  Калининский район города Горловки, Дебальцево) – явка составила 48,24%;
  • ТИО № 51 (на подконтрольной территории только 2 участка в пгт Зайцево, остальные – Никитовский, Центрально-Городской районы города Горловки) – явка составила 19,06%

Данные ЦИК о явке избирателей в Донецкой области на 20:00
на выборах президента Украины 21 апреля 2019 г.

№ ТИО

Всего участков

Кол-во избирателей на начало голосования

Кол-во избирателей, получивших бюллетени

Явка на 20:00

Донецкая область

1 211

1 424 822

815 469

57,23%

ТИО № 45 – города Авдеевка, Ясиноватая, Киевский район города Донецка, Ясиноватский район

38

43 647

21 383

48,99%

ТИО № 46 – города Бахмут, Лиман, часть Бахмутского района

163

149 897

86 753

57,88%

ТИО № 47 – город Славянск, Александровский и Славянский районы

114

132 931

75 194

56,57%

ТИО № 48 – город Краматорск

92

146 364

87 178

59,56%

ТИО № 49 – города Дружковка, Константиновка, Константиновский и Покровский районы

126

143 637

78 216

54,45%

ТИО № 50 – города Доброполье, Мирноград (ранее – Димитров), Покровск (ранее –Красноармейск), Добропольский район

115

152 265

90 021

59,12%

ТИО № 51 – Никитовский, Центрально-Городской районы города Горловки, часть Бахмутского района

2 (пгт Зайцево)

2 681

511

19,06%

ТИО № 52 – города Дебальцево, Торецк (ранее – Дзержинск), Калининский район города Горловки, часть Бахмутского района

56

63 057

30 417

48,24%

ТИО № 57 – Кальмиусский район, часть Левобережного района города Мариуполь

117

160 764

94 391

58,71%

ТИО № 58 – Приморский, Центральный районы города Мариуполь

98

155 258

93 710

60,36%

ТИО № 59 – города Угледар, Новогродовка, Селидово, Великоновоселковский, Марьинский районы

159

153 156

86 131

56,24%

ТИО № 60 – Бойковский (ранее – Тельмановский), Волновахский, Мангушский, Никольский (ранее – Володарский), Новоазовский районы, часть Левобережного района города Мариуполь

131

121 165

71 564

59,06%

 

В ЦИК акцентируют на том, что сведения об активности участия избирателей в голосовании «являются предварительными, оперативно собранными путем телефонного опроса участковых избирательных комиссий». Окончательные данные будут обнародованы в итоговом протоколе ЦИК по выборам президента Украины.

Всего по Украине на момент публикации в ЦИК поступили данные по 193 территориальным избирательным округам из 199-ти, на 20:00 промежуточная явка по стране составляет 62,12%.

Как сообщалось ранее, 21 апреля в Луганской области явка составила 56,34% 

Напомним, что в первом туре президентских выборов 31 марта в Донецкой области явка составила 59,47%.

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