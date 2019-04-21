В минусе: На Донетчине во втором туре активность избирателей ниже, чем в первом. Новости

Сегодня, 21 апреля, в ходе второго тура выборов президента Украины, в Донецкой области проголосовали 57,23% избирателей, что на 2,24% меньше, чем в первом туре 31 марта. Как передает корреспондент «Донецких новостей», таковы данные Центральной избирательной комиссии по окончанию процесса голосования на 20:00 (после закрытия избирательных участков).

Так, в Донецкой области были созданы 12 территориальных избирательных округа, работали 1 211 избирательный участок. На начало голосования в списке избирателей значились 1 млн 424 тыс. 822чел., на момент окончания голосования бюллетени получили 815 469 чел.

На Донетчине наивысшую явку показали:

ТИО № 58 (Приморский, Центральный районы города Мариуполь) – 60,36%;

ТИО № 48 (город Краматорск) – 59,56%;

ТИО № 50 (города Доброполье, Мирноград, Покровск, Добропольский район) – 59,12%;

ТИО № 60 (Бойковский, Волновахский, Мангушский, Никольский,Новоазовский районы, часть Левобережного района города Мариуполь) – 59,06%.

Хуже всего голосовали в округах, основная часть которых приходится на неподконтрольные Украине населенные пункты:

ТИО № 45 (подконтрольные – Авдеевка, часть Ясиноватского района, неподконтрольные – Ясиноватая, Киевский район города Донецка) – явка составила 48,99%;

ТИО № 52 (подконтрольные – Торецк, часть Бахмутского района, неподконтрольные – Калининский район города Горловки, Дебальцево) – явка составила 48,24%;

ТИО № 51 (на подконтрольной территории только 2 участка в пгт Зайцево, остальные – Никитовский, Центрально-Городской районы города Горловки) – явка составила 19,06%

Данные ЦИК о явке избирателей в Донецкой области на 20:00

на выборах президента Украины 21 апреля 2019 г.

№ ТИО Всего участков Кол-во избирателей на начало голосования Кол-во избирателей, получивших бюллетени Явка на 20:00 Донецкая область 1 211 1 424 822 815 469 57,23% ТИО № 45 – города Авдеевка, Ясиноватая, Киевский район города Донецка, Ясиноватский район 38 43 647 21 383 48,99% ТИО № 46 – города Бахмут, Лиман, часть Бахмутского района 163 149 897 86 753 57,88% ТИО № 47 – город Славянск, Александровский и Славянский районы 114 132 931 75 194 56,57% ТИО № 48 – город Краматорск 92 146 364 87 178 59,56% ТИО № 49 – города Дружковка, Константиновка, Константиновский и Покровский районы 126 143 637 78 216 54,45% ТИО № 50 – города Доброполье, Мирноград (ранее – Димитров), Покровск (ранее –Красноармейск), Добропольский район 115 152 265 90 021 59,12% ТИО № 51 – Никитовский, Центрально-Городской районы города Горловки, часть Бахмутского района 2 (пгт Зайцево) 2 681 511 19,06% ТИО № 52 – города Дебальцево, Торецк (ранее – Дзержинск), Калининский район города Горловки, часть Бахмутского района 56 63 057 30 417 48,24% ТИО № 57 – Кальмиусский район, часть Левобережного района города Мариуполь 117 160 764 94 391 58,71% ТИО № 58 – Приморский, Центральный районы города Мариуполь 98 155 258 93 710 60,36% ТИО № 59 – города Угледар, Новогродовка, Селидово, Великоновоселковский, Марьинский районы 159 153 156 86 131 56,24% ТИО № 60 – Бойковский (ранее – Тельмановский), Волновахский, Мангушский, Никольский (ранее – Володарский), Новоазовский районы, часть Левобережного района города Мариуполь 131 121 165 71 564 59,06%

В ЦИК акцентируют на том, что сведения об активности участия избирателей в голосовании «являются предварительными, оперативно собранными путем телефонного опроса участковых избирательных комиссий». Окончательные данные будут обнародованы в итоговом протоколе ЦИК по выборам президента Украины.

Всего по Украине на момент публикации в ЦИК поступили данные по 193 территориальным избирательным округам из 199-ти, на 20:00 промежуточная явка по стране составляет 62,12%.

Как сообщалось ранее, 21 апреля в Луганской области явка составила 56,34%

Напомним, что в первом туре президентских выборов 31 марта в Донецкой области явка составила 59,47%.

Читайте также: