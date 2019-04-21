Национальный экзитпол: Зеленский побеждает везде, особенно на юге и востоке (Инфографика). Новости

По данным «Национального экзитпола» (опрос избирателей на выходе из участков после голосования) на выборах президента Украины Владимир Зеленский набирает 73,0% голосов, а Петр Порошенко – 25,5%. Как передает корреспондент «Донецких новостей», таковы итоговые данные экзитпола, представленные сегодня, 21 апреля Фондом «Демократические инициативы им. Илька Кучерива».

Владимир Зеленский получил более 50% по всем регионам, но наивысшая у него поддержка на востоке (87,3%) и юге страны (85,4%).

У Петра Порошенко наивысший рейтинг в западной части Украины (41,3%), наименьший – на востоке (11,5%).

Итоговые данные экзитпола

второго тура выборов президента Украины 21 апреля 2019 г.

№ п/п ФИО кандидата % голосов Всего по Украине Запад Центр Юг Восток 1 Зеленский Владимир 73,0% 56,9% 70,2% 85,4% 87,3% 2 Порошенко Петр 25,5% 41,3% 28,0% 13,5% 11,5% Вычеркнул(-а) обоих кандидатов или повредил(-а) бюллетень 1,5% 1,8% 1,8% 1,1% 1,1%

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Напомним, 21 апреля в день выборов президента Украины консорциум, в который входят Фонд «Демократические инициативы им. Илька Кучерива», Киевский международный институт социологии (КМИС) и Украинский центр экономических и политических исследований им. Александра Разумкова провел «Национальный экзитпол 2019».

Генеральная совокупность экзитпола – избиратели, которые проголосовали на избирательных участках на территории Украины (кроме специальных участков). Теоретическая выборка репрезентативна для Украины в целом, для всех тех участков, на которых прошли выборы. Опрошено 13 686 респондентов на 300 избирательных участках. Применялась методика «тайного голосования». Статистическая погрешность выборки не превышает 3%.

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