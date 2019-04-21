Прифронтовой Донбасс: Военные показали, как выглядели их избирательные участки (Фото, видео). Новости

Сегодня, 21 апреля, в прифронтовом Донбассе военные не только защищали рубежи страны, но и активно участвовали в голосовании на втором туре выборов президента Украины. Об этом сообщили в пресс-службе воинской части № 3035 Национальной гвардии Украины.

Как отметили в пресс-службе, противник продолжал провокации как накануне, так и в сам день выборов. Стреляли из минометов, пытались сорвать демократический процесс звонками о минировании участков. Однако, по словам командующего Объединенных сил, ситуация полностью контролируется украинским защитниками, потерь в армии нет.

«Враг не выполняет взятые обязательства по весеннему перемирию. На Пасхальное перемирие они не пошли. Но мы знаем, что с этим делать, нам это удается. В случае необходимости мы сможем в несколько раз нарастить наше присутствие в регионе, ведь имеем значительные силы в резерве», – заявил командующий Объединенных сил Сергей Наев.

Подчеркивается, что в ходе выборов военные голосовали без принуждения – за того, за кого считают нужным. «Приехали утром, чтобы посмотреть будет ли открыт участок вовремя. Все требования к избирательному процессу на этом участке соблюдены. Все в рамках избирательного права и избирательного законодательства. Военнослужащие активно подходят к участку. Никто их не заставляет. При личном общении они рассказали, что голосуют так, как они считают нужным. Никаких указаний относительно голосования за того или иного кандидата они не получали», – констатировал представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Олег Трофименко.

«Приобщились к выборам. Никаких сложностей не было, все организовано очень хорошо. Все удобно, под рукой. Очень быстро. Заметьте, что нет очередей», – подтвердила военнослужащий ВСУ Дарья Борзенко.

Служебная нагрузка на военнослужащих Объединенных сил никоим образом не снизилась, объем задач остался прежним. Гвардейцы не стали исключением, поэтому голосовали организованно и быстро, чтобы дать возможность побратимам сделать то же самое.

«Мы уточнили списки избирателей после первого тура. Основная наша задача: обеспечить 100% личного состава возможность проголосовать», – пояснил начальник группы морально-психологического обеспечения штаба группировки НГУ ОС подполковник Александр Максименко.

Среди избирателей в униформе – капитан НГУ Игорь. Он неоднократно принимал участие в антитеррористической операции. Его первая ротация на восток была в январе 2015 года. Сегодня выполняет служебные и боевые задачи в составе Объединенных сил. Прийти на выборы для него было делом чести. «Здесь мы сейчас на плановой ротации ООС. Защищаем страну. Сегодня – день выборов будущего президента. Для нас, как представителей нашей армии, также важно, кто будет главой нашего государства», – поделился Игорь.

На организацию избирательного процесса военные-избиратели нареканий не высказывали.

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