ЦИК обработала первые протоколы: Зеленский уверенно лидирует на Донбассе. Новости

Центральная избирательная комиссия обработала 5,96% протоколов (771 011 голосов) по итогам второго тура выборов президента, которые состоялись сегодня, 21 апреля. Как передают «Донецкие новости», на данный момент Владимир Зеленский имеет 72,00% голосов избирателей, Петр Порошенко – 25,68%.

Порошенко пока лидирует лишь в двух областях – Ивано-Франковской и Львовской. В остальных регионах первое место у Зеленского.

В Донецкой области обработано 12,79% протоколов. Зеленский возглавляет таблицу во всех округах региона, имея на данный момент 85,37% голосов. У Петра Порошенко – 12,08%.

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В Луганской области обработано 5,59% протоколов, частично данные поступили из трех округов из 6-ти. У Владимира Зеленского – 85,21%, у Петра Порошенко – 12,38%.

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Как сообщалось ранее, согласно данным «Национального экзитпола», на выборах президента Украины Владимир Зеленский набирает 73,0% голосов, а Петр Порошенко – 25,5%.

Во втором туре выборов 21 апреля явка в Донецкой области была ниже, чем в первом туре, и составила 57,23%. В Луганской области отклонения в активности избирателей от первого тура были незначительными, явка 21 апреля здесь составила 56,34% избирателей.

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