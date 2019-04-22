Можно снимать фантастику: Житель Донецка показал весеннюю «Донбасс Арену» (Видео). Новости

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка в конце апреля прогулялся вокруг «Донбасс Арены».
В некогда излюбленном месте отдыха дончан – пустынно, на видео в кадр попал только один человек. Автор в комментарияхпоясняет, что посещал это место утром в будний день. А в последние годы в парке у «Донбасс арены» жители прогуливаются лишь по выходным, или после работы, ближе к вечеру.
Территория вокруг стадиона по-весеннему яркая. На деревьях появляются первые листья, цветет абрикос, газоны зелены от молодой травы, высажены клумбы с тюльпанами и нарциссами, расцвели первые одуванчики. Знаменитый гранитный мяч еще не запустили – он стоит на постаменте недвижим.
Видно, что за территорией ухаживают – здесь чисто, осуществляется автоматический полив газонов.
Большинство подписчиков восторженно реагируют на видео:
- Нина: «Все правильно! Война – войной, а полив газонов – по расписанию! Живи Донецк!»;
- Денис: «Очень красиво! Надо погулять там и воочию насладиться этими уникальными видами»;
Но многие грустят, подчеркивая отсутствие людей:
- «Ximmon»: «Мда... Людей вообще там нет, такое чувство, как будто ты один в городе...»;
- Наталя Б.: «Донецк, как всегда прекрасен и погодка в тему… Когда-то то на этом стадионе шел футбол, пела Таисия Повалий песню "В чистом небе донецком", а сейчас просто тишина… Но люди есть, они никуда не делись, а многие даже вернулись»;
- «Chigrin»: «Можно снимать фантастику про город, где все исчезли в один миг».
Как сообщалось ранее, в конце мая 2018 года на «Донбасс Арене» снова заработал музей ФК «Шахтер», по стадиону проводят экскурсионные туры. Также здесь работает фан-кафе, но посетителей в нем мало.
. А в апреле в парке стадиона демонтировали инсталляцию FCSD (аббревиатура названия ФК «Шахтер» на английском языке – Football Club Shakhtar Donetsk), и вместо футбольной команды появились поздравления с майскими праздниками с символикой «ДНР». Осенью 2017 года в Донецке на мариупольской трассе срезали борд ФК «Шахтер» с призывом «До встречи в Донецке».
Также в «ДНР» показали, как восстанавливают «Донбасс Арену». Кроме того, дончане показали, в каком состоянии находится парковая территория вокруг стадиона. Напомним, что в «ДНР» проводят экскурсионные туры по стадиону «Донбасс Арена».
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