Выборы президента: На Донетчине подсчитали треть голосов. Новости

Центральная избирательная комиссия обработала 14,73% протоколов (2 млн 311 тыс. 037 голосов) по итогам второго тура выборов президента, которые состоялись 21 апреля. Как передают «Донецкие новости», на данный момент Владимир Зеленский имеет 73,13% голосов избирателей, Петр Порошенко – 24,53%.
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За Порошенко осталась лишь Львовская область. В остальных регионах первое место у Зеленского.
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В Донецкой области обработан 27,41% протоколов (201 526 голосов). Здесь Зеленский продолжает лидировать во всех округах – на данный момент у него 85,58% поддержки. У Петра Порошенко – 11,88%.
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В Луганской области обработаны 14,73% протоколов (71 677 голосов), частично поступили данные 5-ти округов из 6-ти. У Владимира Зеленского – 86,76%, у Петра Порошенко – 10,88%.
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Как сообщалось ранее, согласно данным «Национального экзитпола», на выборах президента Украины Владимир Зеленский набирает 73,0% голосов, а Петр Порошенко – 25,5%.
Во втором туре выборов 21 апреля явка в Донецкой области была ниже, чем в первом туре, и составила 57,23%. В Луганской области отклонения в активности избирателей от первого тура были незначительными, явка 21 апреля здесь составила 56,34% избирателей.
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