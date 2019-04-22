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Явка по стране: Донетчина заняла 22-е место, Луганщина – 23-е. Новости

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Луганская область

Явка по стране: Донетчина заняла 22-е место, Луганщина – 23-е

ДН

22.04.19 01:26dnews.dn.uaНовости

Скриншот сайта ЦИК

В ходе второго тура выборов президента Украины, который состоялся 21 апреля, по Украине явка избирателей составила 62,08%, что на 1,46% меньше, чем в первом туре 31 марта. Как передают «Донецкие новости», таковы предварительные данные Центральной избирательной комиссии.

В ЦИК уточняют, что данные являются предварительными, так как были получены в ходе телефонного опроса округов. Итоговые показатели будут обнародованы после получения и обработки оригиналов протоколов избирательных комиссий.

В Украине на момент старта голосования в списках избирателей значились 29 млн 646 тыс. 458 чел., из них бюллетени получили 18 млн 403 тыс. 085 чел. (62,08%).

ТОП-10 наиболее активных по голосованию регионов выглядит следующим образом:

№ п/п

Региона

Явка

1

Львовская область

67,34%

2

г. Киев

65,86%

3

Днепропетровская область

65,82%

4

Полтавская область

64,88%

5

Харьковская область

64,60%

6

Запорожская область

64,26%

7

Волынская область

64,25%

8

Киевская область

64,21%

9

Тернопольская область

63,91%

10

Сумская область

62,84%

 

Донбасс во втором туре оказался в пятерке регионов с самой низкой явкой избирателей. И если Донецкая область в первом туре занимала 20-е место из 25-ти регионов, то 21 апреля ее позиции снизились до 22-го места. Луганщина, как и 31 марта, сохранила за собой 23-е место. Меньше всего желающих принять участие в выборах 21 апреля оказалось в Черновицкой и Закарпатской областях:

№ п/п

Региона

Явка

20

Одесская область

58,94%

21

Херсонская область

57,42%

22

Донецкая область

57,21%

23

Луганская область

56,34%

24

Черновицкая область

54,09%

25

Закарпатская область

46,38%

 

Предварительные данные ЦИК о явке избирателей
на выборах президента Украины 21 апреля 2019 г.

Регион

Кол-во избирателей на начало голосования

Кол-во избирателей, получивших бюллетени

Явка на 20:00

Пo Украине

29 646 458

18 403 085

62,08%

Винницкая область

1 229 063

768 456

62,52%

Волынская область

760 834

488 872

64,25%

Днепропетровская область

2 481 389

1 633 321

65,82%

Донецкая область

1 424 477

815 001

57,21%

Житомирская область

955 125

584 089

61,15%

Закарпатская область

943 932

437 801

46,38%

Запорожская область

1 356 081

871 481

64,26%

Ивано-Франковская область

1 048 747

627 823

59,86%

Киевская область

1 484 889

953 403

64,21%

Кировоградская область

730 641

442 329

60,54%

Луганская область

531 827

299 606

56,34%

Львовская область

1 923 234

1 295 187

67,34%

Николаевская область

873 671

530 027

60,67%

Одесская область

1 763 846

1 039 643

58,94%

Полтавская область

1 116 839

724 651

64,88%

Ровненская область

848 764

515 310

60,71%

Сумская область

863 784

542 831

62,84%

Тернопольская область

810 004

517 665

63,91%

Харьковская область

2 054 040

1 326 982

64,60%

Херсонская область

817 268

469 278

57,42%

Хмельницкая область

998 630

625 662

62,65%

Черкасская область

972 380

592 333

60,92%

Черновицкая область

687 020

371 611

54,09%

Черниговская область

809 922

507 029

62,60%

г. Киев

2 160 051

1 422 694

65,86%

 

Как сообщалось ранее, согласно данным «Национального экзитпола», на выборах президента Украины Владимир Зеленский набирает 73,00% голосов, а Петр Порошенко – 25,5%. 

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