Явка по стране: Донетчина заняла 22-е место, Луганщина – 23-е. Новости

В ходе второго тура выборов президента Украины, который состоялся 21 апреля, по Украине явка избирателей составила 62,08%, что на 1,46% меньше, чем в первом туре 31 марта. Как передают «Донецкие новости», таковы предварительные данные Центральной избирательной комиссии.

В ЦИК уточняют, что данные являются предварительными, так как были получены в ходе телефонного опроса округов. Итоговые показатели будут обнародованы после получения и обработки оригиналов протоколов избирательных комиссий.

В Украине на момент старта голосования в списках избирателей значились 29 млн 646 тыс. 458 чел., из них бюллетени получили 18 млн 403 тыс. 085 чел. (62,08%).

ТОП-10 наиболее активных по голосованию регионов выглядит следующим образом:

№ п/п Региона Явка 1 Львовская область 67,34% 2 г. Киев 65,86% 3 Днепропетровская область 65,82% 4 Полтавская область 64,88% 5 Харьковская область 64,60% 6 Запорожская область 64,26% 7 Волынская область 64,25% 8 Киевская область 64,21% 9 Тернопольская область 63,91% 10 Сумская область 62,84%

Донбасс во втором туре оказался в пятерке регионов с самой низкой явкой избирателей. И если Донецкая область в первом туре занимала 20-е место из 25-ти регионов, то 21 апреля ее позиции снизились до 22-го места. Луганщина, как и 31 марта, сохранила за собой 23-е место. Меньше всего желающих принять участие в выборах 21 апреля оказалось в Черновицкой и Закарпатской областях:

№ п/п Региона Явка 20 Одесская область 58,94% 21 Херсонская область 57,42% 22 Донецкая область 57,21% 23 Луганская область 56,34% 24 Черновицкая область 54,09% 25 Закарпатская область 46,38%

Предварительные данные ЦИК о явке избирателей

на выборах президента Украины 21 апреля 2019 г.

Регион Кол-во избирателей на начало голосования Кол-во избирателей, получивших бюллетени Явка на 20:00 Пo Украине 29 646 458 18 403 085 62,08% Винницкая область 1 229 063 768 456 62,52% Волынская область 760 834 488 872 64,25% Днепропетровская область 2 481 389 1 633 321 65,82% Донецкая область 1 424 477 815 001 57,21% Житомирская область 955 125 584 089 61,15% Закарпатская область 943 932 437 801 46,38% Запорожская область 1 356 081 871 481 64,26% Ивано-Франковская область 1 048 747 627 823 59,86% Киевская область 1 484 889 953 403 64,21% Кировоградская область 730 641 442 329 60,54% Луганская область 531 827 299 606 56,34% Львовская область 1 923 234 1 295 187 67,34% Николаевская область 873 671 530 027 60,67% Одесская область 1 763 846 1 039 643 58,94% Полтавская область 1 116 839 724 651 64,88% Ровненская область 848 764 515 310 60,71% Сумская область 863 784 542 831 62,84% Тернопольская область 810 004 517 665 63,91% Харьковская область 2 054 040 1 326 982 64,60% Херсонская область 817 268 469 278 57,42% Хмельницкая область 998 630 625 662 62,65% Черкасская область 972 380 592 333 60,92% Черновицкая область 687 020 371 611 54,09% Черниговская область 809 922 507 029 62,60% г. Киев 2 160 051 1 422 694 65,86%

Как сообщалось ранее, согласно данным «Национального экзитпола», на выборах президента Украины Владимир Зеленский набирает 73,00% голосов, а Петр Порошенко – 25,5%.

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