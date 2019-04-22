Явка по стране: Донетчина заняла 22-е место, Луганщина – 23-е. Новости

В ходе второго тура выборов президента Украины, который состоялся 21 апреля, по Украине явка избирателей составила 62,08%, что на 1,46% меньше, чем в первом туре 31 марта. Как передают «Донецкие новости», таковы предварительные данные Центральной избирательной комиссии.
В ЦИК уточняют, что данные являются предварительными, так как были получены в ходе телефонного опроса округов. Итоговые показатели будут обнародованы после получения и обработки оригиналов протоколов избирательных комиссий.
В Украине на момент старта голосования в списках избирателей значились 29 млн 646 тыс. 458 чел., из них бюллетени получили 18 млн 403 тыс. 085 чел. (62,08%).
ТОП-10 наиболее активных по голосованию регионов выглядит следующим образом:
№ п/п
Региона
Явка
1
Львовская область
67,34%
2
г. Киев
65,86%
3
Днепропетровская область
65,82%
4
Полтавская область
64,88%
5
Харьковская область
64,60%
6
Запорожская область
64,26%
7
Волынская область
64,25%
8
Киевская область
64,21%
9
Тернопольская область
63,91%
10
Сумская область
62,84%
Донбасс во втором туре оказался в пятерке регионов с самой низкой явкой избирателей. И если Донецкая область в первом туре занимала 20-е место из 25-ти регионов, то 21 апреля ее позиции снизились до 22-го места. Луганщина, как и 31 марта, сохранила за собой 23-е место. Меньше всего желающих принять участие в выборах 21 апреля оказалось в Черновицкой и Закарпатской областях:
№ п/п
Региона
Явка
20
Одесская область
58,94%
21
Херсонская область
57,42%
22
Донецкая область
57,21%
23
Луганская область
56,34%
24
Черновицкая область
54,09%
25
Закарпатская область
46,38%
Предварительные данные ЦИК о явке избирателей
на выборах президента Украины 21 апреля 2019 г.
Регион
Кол-во избирателей на начало голосования
Кол-во избирателей, получивших бюллетени
Явка на 20:00
Пo Украине
29 646 458
18 403 085
62,08%
Винницкая область
1 229 063
768 456
62,52%
Волынская область
760 834
488 872
64,25%
Днепропетровская область
2 481 389
1 633 321
65,82%
Донецкая область
1 424 477
815 001
57,21%
Житомирская область
955 125
584 089
61,15%
Закарпатская область
943 932
437 801
46,38%
Запорожская область
1 356 081
871 481
64,26%
Ивано-Франковская область
1 048 747
627 823
59,86%
Киевская область
1 484 889
953 403
64,21%
Кировоградская область
730 641
442 329
60,54%
Луганская область
531 827
299 606
56,34%
Львовская область
1 923 234
1 295 187
67,34%
Николаевская область
873 671
530 027
60,67%
Одесская область
1 763 846
1 039 643
58,94%
Полтавская область
1 116 839
724 651
64,88%
Ровненская область
848 764
515 310
60,71%
Сумская область
863 784
542 831
62,84%
Тернопольская область
810 004
517 665
63,91%
Харьковская область
2 054 040
1 326 982
64,60%
Херсонская область
817 268
469 278
57,42%
Хмельницкая область
998 630
625 662
62,65%
Черкасская область
972 380
592 333
60,92%
Черновицкая область
687 020
371 611
54,09%
Черниговская область
809 922
507 029
62,60%
г. Киев
2 160 051
1 422 694
65,86%
Как сообщалось ранее, согласно данным «Национального экзитпола», на выборах президента Украины Владимир Зеленский набирает 73,00% голосов, а Петр Порошенко – 25,5%.
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