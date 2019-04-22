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Обработано 80% протоколов: На Донетчине почти определились с результатами второго тура. Новости

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Обработано 80% протоколов: На Донетчине почти определились с результатами второго тура

ДН

22.04.19 06:45dnews.dn.uaНовости

Скриншот сайта ЦИК

Центральная избирательная комиссия обработала 79,66% протоколов (14 млн 897 тыс. 821 голосов) по итогам второго тура выборов президента, которые состоялись 21 апреля. Как передают «Донецкие новости», на данный момент Владимир Зеленский имеет 73,07% голосов избирателей, Петр Порошенко – 24,59%.

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Петр Порошенко продолжает держать лидерство лишь в одной Львовской области, в остальных регионах первое место – у Зеленского.

В Донецкой области обработан 84,31% протоколов (690 325 голосов). Здесь Зеленский продолжает лидировать во всех округах – на данный момент у него 87,05% поддержки. У Петра Порошенко – 10,50%.

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Отметим, что в 7-ми из 12-ти округов Донетчины уже обработано 100% протоколов, в них также побеэжает Владимир Зеленский:

Округ

Зеленский В.

Порошенко П.

% обработанных протоколов

% голосов избирателей

Кол-во голосов избирателей

% голосов избирателей

Кол-во голосов избирателей

ТИО № 45 – города Авдеевка, Ясиноватая, Киевский район города Донецка, Ясиноватский район

74,75

21 264

21,68

4 612

100,00

ТИО № 46 – города Бахмут, Лиман, часть Бахмутского района

87,93

62 788

9,82

6 425

77,91

ТИО № 47 – город Славянск, Александровский и Славянский районы

86,98

65 447

10,57

7 956

100,00

ТИО № 48 – город Краматорск

83,78

73 058

13,76

12 001

100,00

ТИО № 49 – города Дружковка, Константиновка, Константиновский и Покровский районы

89,52

48 603

8,27

4 491

70,63

ТИО № 50 – города Доброполье, Мирноград (ранее – Димитров), Покровск (ранее –Красноармейск), Добропольский район

90,25

64 956

7,59

5 466

83,47

ТИО № 51 – Никитовский, Центрально-Городской районы города Горловки, часть Бахмутского района

65,16

333

33,07

169

100,00

ТИО № 52 – города Дебальцево, Торецк (ранее – Дзержинск), Калининский район города Горловки, часть Бахмутского района

87,40

26 635

9,14

2 787

100,00

ТИО № 57 – Кальмиусский район, часть Левобережного района города Мариуполь

90,78

94 635

7,06

6 685

100,00

ТИО № 58 – Приморский, Центральный районы города Мариуполь

89,70

84 109

8,09

7 591

100,00

ТИО № 59 – города Угледар, Новогродовка, Селидово, Великоновоселковский, Марьинский районы

78,71

40 748

18,26

9 453

61,63

ТИО № 60 – Бойковский (ранее – Тельмановский), Волновахский, Мангушский, Никольский (ранее – Володарский), Новоазовский районы, часть Левобережного района города Мариуполь

86,91

48 438

10,56

5 885

80,91

 

В Луганской области обработаны 56,90% протоколов (194 491 голосов), частично поступили данные 5-ти округов из 6-ти. У Владимира Зеленского – 86,68%, у Петра Порошенко – 09,06%.

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На Луганщине обработка протоколов завершена в 2-х из 6-ти округов:

Округ

Зеленский В.

Порошенко П.

% обработанных протоколов

% голосов избирателей

Кол-во голосов избирателей

% голосов избирателей

Кол-во голосов избирателей

ТИО № 105 – Жовтневый район, часть Каменнобродского района города Луганска, часть Новоайдарского района

85,18

3 990

12,36

579

100,00

ТИО № 106 – город Северодонецк, часть города Кадиевка (ранее – Стаханов), часть Попаснянского района

87,82

54 090

9,95

6 133

97,29

ТИО № 107 – город Лисичанск, часть города Кадиевка, часть города Первомайск, часть Попаснянского района

89,02

43 974

8,48

4 192

93,65

ТИО № 112 – города Брянка, Голубовка (ранее – Кировск), Рубежное, часть города Первомайск, часть Попаснянского района

90,17

31 974

7,49

2 658

100,00

ТИО № 113 – Белокуракинский, Кременской, Сватовский, Старобельский, Троицкий районы, часть Новоайдарского района

89,69

23 099

8,55

2 203

37,50

ТИО № 114 – Беловодский, Марковский, Меловской, Новопсковский, Славяносербский, Станично-Луганский районы, часть Новоайдарского района

87,14

15 351

10,61

1 869

33,33

 

Как сообщалось ранее, согласно данным «Национального экзитпола», на выборах президента Украины Владимир Зеленский набирает 73,0% голосов, а Петр Порошенко – 25,5%. 

Во втором туре выборов 21 апреля явка в Донецкой области была ниже, чем в первом туре, и составила 57,21%. В Луганской области отклонения в активности избирателей от первого тура были незначительными, явка 21 апреля здесь составила 56,34% избирателей.

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