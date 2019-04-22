Обработано 80% протоколов: На Донетчине почти определились с результатами второго тура. Новости

Центральная избирательная комиссия обработала 79,66% протоколов (14 млн 897 тыс. 821 голосов) по итогам второго тура выборов президента, которые состоялись 21 апреля. Как передают «Донецкие новости», на данный момент Владимир Зеленский имеет 73,07% голосов избирателей, Петр Порошенко – 24,59%.

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Петр Порошенко продолжает держать лидерство лишь в одной Львовской области, в остальных регионах первое место – у Зеленского.

В Донецкой области обработан 84,31% протоколов (690 325 голосов). Здесь Зеленский продолжает лидировать во всех округах – на данный момент у него 87,05% поддержки. У Петра Порошенко – 10,50%.

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Отметим, что в 7-ми из 12-ти округов Донетчины уже обработано 100% протоколов, в них также побеэжает Владимир Зеленский:

Округ Зеленский В. Порошенко П. % обработанных протоколов % голосов избирателей Кол-во голосов избирателей % голосов избирателей Кол-во голосов избирателей ТИО № 45 – города Авдеевка, Ясиноватая, Киевский район города Донецка, Ясиноватский район 74,75 21 264 21,68 4 612 100,00 ТИО № 46 – города Бахмут, Лиман, часть Бахмутского района 87,93 62 788 9,82 6 425 77,91 ТИО № 47 – город Славянск, Александровский и Славянский районы 86,98 65 447 10,57 7 956 100,00 ТИО № 48 – город Краматорск 83,78 73 058 13,76 12 001 100,00 ТИО № 49 – города Дружковка, Константиновка, Константиновский и Покровский районы 89,52 48 603 8,27 4 491 70,63 ТИО № 50 – города Доброполье, Мирноград (ранее – Димитров), Покровск (ранее –Красноармейск), Добропольский район 90,25 64 956 7,59 5 466 83,47 ТИО № 51 – Никитовский, Центрально-Городской районы города Горловки, часть Бахмутского района 65,16 333 33,07 169 100,00 ТИО № 52 – города Дебальцево, Торецк (ранее – Дзержинск), Калининский район города Горловки, часть Бахмутского района 87,40 26 635 9,14 2 787 100,00 ТИО № 57 – Кальмиусский район, часть Левобережного района города Мариуполь 90,78 94 635 7,06 6 685 100,00 ТИО № 58 – Приморский, Центральный районы города Мариуполь 89,70 84 109 8,09 7 591 100,00 ТИО № 59 – города Угледар, Новогродовка, Селидово, Великоновоселковский, Марьинский районы 78,71 40 748 18,26 9 453 61,63 ТИО № 60 – Бойковский (ранее – Тельмановский), Волновахский, Мангушский, Никольский (ранее – Володарский), Новоазовский районы, часть Левобережного района города Мариуполь 86,91 48 438 10,56 5 885 80,91

В Луганской области обработаны 56,90% протоколов (194 491 голосов), частично поступили данные 5-ти округов из 6-ти. У Владимира Зеленского – 86,68%, у Петра Порошенко – 09,06%.

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На Луганщине обработка протоколов завершена в 2-х из 6-ти округов:

Округ Зеленский В. Порошенко П. % обработанных протоколов % голосов избирателей Кол-во голосов избирателей % голосов избирателей Кол-во голосов избирателей ТИО № 105 – Жовтневый район, часть Каменнобродского района города Луганска, часть Новоайдарского района 85,18 3 990 12,36 579 100,00 ТИО № 106 – город Северодонецк, часть города Кадиевка (ранее – Стаханов), часть Попаснянского района 87,82 54 090 9,95 6 133 97,29 ТИО № 107 – город Лисичанск, часть города Кадиевка, часть города Первомайск, часть Попаснянского района 89,02 43 974 8,48 4 192 93,65 ТИО № 112 – города Брянка, Голубовка (ранее – Кировск), Рубежное, часть города Первомайск, часть Попаснянского района 90,17 31 974 7,49 2 658 100,00 ТИО № 113 – Белокуракинский, Кременской, Сватовский, Старобельский, Троицкий районы, часть Новоайдарского района 89,69 23 099 8,55 2 203 37,50 ТИО № 114 – Беловодский, Марковский, Меловской, Новопсковский, Славяносербский, Станично-Луганский районы, часть Новоайдарского района 87,14 15 351 10,61 1 869 33,33

Как сообщалось ранее, согласно данным «Национального экзитпола», на выборах президента Украины Владимир Зеленский набирает 73,0% голосов, а Петр Порошенко – 25,5%.

Во втором туре выборов 21 апреля явка в Донецкой области была ниже, чем в первом туре, и составила 57,21%. В Луганской области отклонения в активности избирателей от первого тура были незначительными, явка 21 апреля здесь составила 56,34% избирателей.

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