В Луганске водитель легкового авто совершил наезд на пешехода. Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске водитель совершил наезд на пешехода. Пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает пресс-центр «МВД ЛНР».

Как утверждают в «ЛНР», ДТП произошло 19 апреля на ул. Советской г. Луганска: мужчина 1970 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-21013», совершил наезд на пешехода. В результате аварии мужчина-пешеход с многочисленными ушибами, травмами и переломами госпитализирован.

В «МВД» опубликовали приметы пострадавшего, чтобы установить его личность. «Приметы пострадавшего: на вид 30-35 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения. Был одет: темная ветровка, синие спортивные штаны, черная футболка», – говорится в сообщении «МВД ЛНР».

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