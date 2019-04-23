Хрусталь, животные, одежда: Житель Макеевки показал цены на блошином рынке (Фото). Новости

Житель неподконтрольной украинской власти Макеевки (Донецкая обл.) Артур показал блошиный рынок, где люди продают свои вещи. Кадрами с рынка и ценами на различные товары он поделился в соцсети.

«Я показал, какие цены в Макеевке на барахолке. Сейчас в сложное время очень многие люди выходят со своими вещами и продают их почти даром! Среди этих вещей еще можно купить что-то годное», – прокомментировал Артур.

На «барахолке» много книг, продавцы готовы торговаться и скидывать цену до приемлемой для покупателя. К примеру, энциклопедию можно приобрести за 100 руб. (42 грн по местному курсу на 23.04.2019). Продают и раковины, провода, инструменты – слесарные, садовые. Цена на садовый инструмент невелика: лопату, к примеру, можно купить за 250 руб. (105 грн). Товары пользуются спросом – на рынке много покупателей.

На рынке много различной посуды, керамических и хрустальных изделий:

Цена на керамические статуэтки зависит от размера: есть варианты по 400 руб. (168 грн), 300 руб. (126 грн) и дешевле.

Большая хрустальная ваза продается за 800 руб. (336 руб.), 11 хрустальных рюмок отдают за 450 руб. (189 руб.).

Также в продаже:

сковородки – 400 руб. (168 грн);

кастрюли из нержавейки – 700 руб. (294 грн) и дешевле, в зависимости от размера;

тарелки – 25-35 руб. (11-15 грн).

Несколько рядов заняты одеждой. Продают вещи без прилавков – с земли.

По соседству торгуют животными и птицей.

Стоимость такова:

петухи, куры – 400-800 руб. (168-336 грн);

индоутки – 500 руб. (210 грн);

маленькие козочки – 750 руб. (315 грн).

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