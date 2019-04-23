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Сквер книги и улица Рудакова: Появились новые кадры из Горловки (Фото). Новости

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Сквер книги и улица Рудакова: Появились новые кадры из Горловки (Фото)

23.04.19 11:48dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео из соцсетей

Жительница неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Анна поделилась в соцсети кадрами своей прогулки по весеннему городу.

Так, горловчанка побывала в районе «Универсама». Сквер книги возле детской библиотеки, который показала Анна, был полон детей. Также возле детей гуляла целая стая бродячих собак.

Прогулялась горловчанка и по ул. Академика Павлова, по ул. Рудакова, а также в сквере по ул. Рудакова. 

 

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