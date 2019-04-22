Трамп по телефону поздравил Зеленского. Новости

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре поздравил победителя выборов президента Украины Владимира Зеленского, а также пообещал, что США и в дальнейшем будут поддерживать усилия Украины по восстановлению территориальной целостности. Об этом сообщил в Twitter спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

«Президент Трамп позвонил поздравить Владимира Зеленского с победой на выборах и украинский народ с мирными и демократическими выборами», – написал Волкер.

«Мы будем и впредь поддерживать усилия Украины в восстановлении территориальной целостности и противодействии агрессии», – добавил он.

Как сообщалось ранее, согласно данным «Национального экзитпола», на выборах президента Украины Владимир Зеленский набирает 73,0% голосов, а Петр Порошенко – 25,5%.

Во втором туре выборов 21 апреля явка в Донецкой области была ниже, чем в первом туре, и составила57,21%. В Луганской области отклонения в активности избирателей от первого тура были незначительными, явка 21 апреля здесь составила 56,34% избирателей.

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