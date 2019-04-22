На Донетчине показали, как КПВВ «Майорское» работал в день выборов (Фото). Новости

В день второго тура выборов президента Украины 21 апреля людей через линию разграничения пропускали на 4-х контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой области. Через КПВВ «Майорское» на подконтрольную украинским властям территорию въехало 3,3 тыс. человек, в обратном направлении – 3 тыс. Журналисты спросили 15 человек о цели поездки. Из них на выборы ехал один мужчина.

«Я ездил специально за откреплением, чтобы проголосовать в день выборов и выбрать нужного для Украины кандидата», – рассказал житель неподконтрольной украинским властям Горловки Виктор, который 21 апреля пересекал линию разграничения, чтобы проголосовать в Краматорске.

Некоторые опрошенные люди отмечали, что хотели бы проголосовать, однако не могут этого сделать из-за того, что приехали на подконтрольную территорию ненадолго и им просто не хватает времени.

«Находился здесь всего лишь сутки, поэтому, к сожалению, на выборы не попал, хотя очень бы хотелось… Регистрироваться надо было заранее», – делится житель неподконтрольной части Донетчины.

Некоторые люди рассказали, что проголосовали бы, если бы их приняли на избирательном участке без изменения места голосования.

Пограничники из состава Объединенных сил проверяли автомобили с привлечением кинологов. «Увеличили количество пограничных нарядов для проверки документов. Также смены были усилены дополнительными кинологическими группами с целью выявления оружия, взрывчатки, средств террора и т.д.», – рассказал пресс-офицер Краматорского погранотряда Игорь Заруднев.

По его словам, если сравнивать пассажиропоток с предыдущими воскресеньями, то он практически не отличался.

Во втором туре выборов 21 апреля явка в Донецкой области была ниже, чем в первом туре, и составила 57,21%. В Луганской области отклонения в активности избирателей от первого тура были незначительными, явка 21 апреля здесь составила 56,34% избирателей.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»

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