Почему переселенцы посещают или не посещают неподконтрольный Донбасс, – опрос. Новости

В конце 2018 года переселенцы назвали главные причины, по которым посещают или не посещают неподконтрольные украинским властям территории Донбасса. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете Национальной системы мониторинга ситуации (НМС) с ВПЛ*, обнародованном Международной организацией по миграции в апреле 2019 года.

Согласно отчету, 73% переселенцев главными причинами поездок на неподконтрольную Украине территорию назвали посещение и содержание жилья, еще 56% ВПЛ проведывают друзей или семьи, а 20% – перевозят имущество. 5% переселенцев посещают неподконтрольный Донбасс ради особых событий, таких как свадьба или похороны. Еще 5% ВПЛ изучают возможности для возвращения домой.

Фото: скриншот отчета МОМ

Отмечается, что для 44% переселенцев, которые не посещали неподконтрольный Донбасс со времени выезда, главной причиной не возвращаться было ощущение, что это «опасно для жизни». Еще 36% ВПЛ сообщили об «отсутствии необходимости посещать» неподконтрольную украинским властям территорию. 21% переселенцев назвали причиной непосещения неподконтрольного Донбасса «отсутствие финансовых возможностей».

Фото: скриншот отчета МОМ

Как сообщалось ранее, в конце 2018 года уровень занятости переселенцев из Донбасса остался неизменным в течение года и составил 44%, из которых самозанятых всего 2%. При этом более 51% ВПЛ оценили свою финансовую ситуацию как «средств хватает только на питание» или «вынуждены экономить даже на питании». Кроме того, 37% переселенцев считают отсутствие собственного жилья своей главной проблемой. Большинство ВПЛ из Донбасса продолжают жить в арендованном жилье. 28% переселенцев намерены вернуться на Донбасс после окончания вооруженного конфликта, не намерены – 34% ВПЛ. 84% переселенцев сообщили, что интегрировались в новых громадах полностью или частично. Переселенцы также оценили свои нынешние условия проживания.

*Методология 12-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью. Объем выборки – 2403 домохозяйств ВПЛ, из которых около 42% были опрошены в ходе предыдущего раунда. Еще 4044 респондентов-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью с октября по декабрь 2018 года, из них 774 переселенца, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 3962 человека при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе, из них 1286 человек дали полное интервью, остальные – по короткому опроснику.

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