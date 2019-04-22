Понятно, кто и для чего ворует флаги с фасадов магазинов: В соцсетях обсуждают конкурс дизайнеров в «ДНР» (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке прошел конкурс дизайнерских коллекций. Победители разделили призовой фонд в 528 тыс. руб. (222 тыс. грн по местному курсу на 22.04.2019). Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.
«Победители второго открытого фестиваля модных дизайнерских коллекций и детских театров моды ДНР "Мода без границ" разделили призовой фонд в 528 тыс. руб. Победители конкурса были распределены в 4-х номинациях: коллекция одежды для детей, коллекция "Молодежный стиль", коллекция "Pret-a-Porte", креативно-авангардная коллекция "Эпатаж"», – говорится в сообщении.
Местные жители в соцсетях негативно отреагировали на данную новость:
- Александра: «Пенсионерам есть нечего, а они на фигню деньги разбазаривают»;
- Екатерина: «Ну да... Больше ж проблем в республике нет – только и осталось конкурсы красоты и конкурсы дизайнеров проводить»;
- Василий: «Вот деньги больше некуда девать»;
- Сергей: «Про**алово денег – уровень ДНР»;
- Наталья: «Куда бы еще вы деньги девали?»;
- Демьян: «Свои же своим деньги с бюджета в карманы официально пихают»;
- Галина: «Лучше бы на эти деньги дома восстанавливали разрушенцам. Людям жить негде, а они конкурсы устраивают»;
- Ирина: «О детдомах, приютах не хватает совести позаботиться. Жаба и понты превыше всего».
Также в соцсетях появились фото представленных на показе идей:
В обсуждениях люди высказывают неодобрение показанным коллекциям:
- Сергей: «Никогда не понимал эту моду. По мне – что удобно, в чем мне комфортно, то и мода»;
- «Калиновка»: «Да какие это "идеи"-то?.. Тем более, "дизайнерские"? Обмотались триколором – и вся идея! Хотя там вон черный цвет (цвет траура т.е.) присутствует»;
- «Донецький Днепровец»: «Как в похоронном бюро»;
- Татьяна: «Фигня»;
- Дарья: «А это идеи, да?»;
- «4th Chance»: «Трусы тоже трехцветные?... Может, сначала экономикой заняться?»;
- Макс: «Черного надо больше. Бывший край шахтеров как никак»;
- «aviladзeɾar»: «Теперь понятно, кто и для чего ворует флаги ДНР с фасадов магазинов».
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