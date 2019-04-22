Чтобы на Донбассе воцарился мир: Как голосовали переселенцы на Полтавщине. Новости

На Полтавщине 2678 избирателей – это переселенцы, из них 60% – из Донецкой области, 40% – из Луганской. Об этом сообщил начальник областного отдела администрирования Государственного реестра избирателей Юрий Северин.
В воскресенье, 21 апреля, голосовала в Полтаве на выборах президента Украины и переселенка из неподконтрольного украинским властям Хрустального (до переименования – Красный Луч, Луганская обл.) Екатерина Денисюк. Она переехала в Полтаву вместе с семьей 2,5 года назад.
«Сначала в Полтаву переехал мой муж, у него тут была работа. Потом мы переехали к нему. Обустроиться было сложно в первую очередь детям. Егор, например, уже ходил в первый класс. Даша еще ходила в детский сад», – вспоминает переселенка.
«Свидетельство о смене места голосования я брала 12 апреля в отделе ведения Государственного реестра избирателей. Мне его выдали без проблем», – отмечает Катерина.
По ее словам, на предыдущих выборах президента Украины в 2014 году она не голосовала. «Тогда все было непонятно с внутренне перемещенными лицами, ничего не ясно: какие списки, где списки. В 2014 году мы еще были в Красном Луче, на неподконтрольной территории. На президентские и парламентские выборы я всегда хожу, пытаюсь повышать свое социальное сознание, потому что, если ты хочешь что-то изменить, то изменения надо начинать с себя», – говорит женщина.
«Хочется, чтобы наши лидеры, наши президенты, придя на этот пост, начинали думать о стране, о повышении ее экономической и политической стабильности, и социального уровня жизни людей. Больше всего хочется, чтобы на Донбассе воцарились мир и спокойствие. Люди уже все устали от этого напряжения – сколько лет это тянется, и никак не заканчивается. Никто не может это остановить. Хочется, чтобы это прекратилось, и люди вернулись к своей более-менее стабильной, но мирной жизни», – резюмировала переселенка.
Как сообщалось ранее, согласно данным «Национального экзитпола», на выборах президента Украины Владимир Зеленский набирает 73,0% голосов, а Петр Порошенко – 25,5%.
Во втором туре выборов 21 апреля явка в Донецкой области была ниже, чем в первом туре, и составила 57,21%. В Луганской области отклонения в активности избирателей от первого тура были незначительными, явка 21 апреля здесь составила 56,34% избирателей.
Центральная избирательная комиссия обработала 90,83% протоколов (16 млн 864 тыс. 170 голосов) по итогам второго тура выборов президента. Зеленский усиливает разрыв на Донбассе, на данный момент у него 73,17% голосов избирателей, у Петра Порошенко – 24,50%.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Полтава»
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