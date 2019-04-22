Голосуйте – мы прикроем: Как прошли выборы в прифронтовой Катериновке. Новости

В прифронтовой Катериновке (Луганская обл.) на голосование во втором туре выборов президента Украины было зарегистрировано 217 избирателей. От местного клуба, в котором проходило волеизъявление граждан, до линии фронта – 1,5 км.

«Нарушений у нас не было, потому что люди здесь остались старенькие, пожилые, не скандальные, не ругаются. Молодежи практически нет – голосовать некому, единицы. В основном – это пожилые люди, которые пришли сюда показать свою гражданскую позицию», – рассказала секретарь избирательного участка Светлана Обухова.

В прифронтовой Катериновке сейчас проживают около 300 человек. В первом туре выборов президента Украины из них проголосовал 81 избиратель. «Всего у нас 220 избирателей зарегистрировано», – отметила секретарь избирательного участка.

Чтобы поощрить избирателей в день выборов местные художественные коллективы организовали концерт – пели украинские песни.

Один из местных жителей Катериновки – Максим Чумак, придя на избирательный участок, рассказал, что сразу за его огородом проходит линия фронта, но мужчина уже давно ничего не боится. «Кто хочет попробовать [пожить там] – есть два дома свободных», – отмечает он.

По словам украинских военных, на протяжении всей недели незаконные вооруженные формирования несколько раз нарушали «режим тишины»: стреляли по жилым домам города Золотое и села Вольный. Один из обстрелов зафиксировали утром 21 апреля. «Провокации с их стороны бывают часто, каждый день. Кроме стрелкового оружия, используют минометы запрещенного калибра – 82 мм и 120 мм, а также противотанковые управляемые ракеты», – сообщил боец ВСУ Андрей.

«Несмотря на периодические обстрелы, провокации, мы крепко удерживаем позиции. Готовы к выполнению любых приказов командования. Сегодня проходят выборы, выборы – организованные. Голосуют и гражданские, и военные. Голосуйте – мы прикроем, прикрывали и будем прикрывать», – добавил боец ВСУ Валентин.

Как сообщалось ранее, согласно данным «Национального экзитпола», на выборах президента Украины Владимир Зеленский набирает 73,0% голосов, а Петр Порошенко – 25,5%.

Во втором туре выборов 21 апреля явка в Донецкой области была ниже, чем в первом туре, и составила57,21%. В Луганской области отклонения в активности избирателей от первого тура были незначительными, явка 21 апреля здесь составила 56,34% избирателей.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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