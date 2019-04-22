На Донетчине на открывшемся не вовремя участке проголосовал один человек. Новости

В Лебединском (Волновахский р-н, Донецкая обл.) на избирательном участке, который открылся не вовремя, проголосовал один человек. Об этом рассказала председатель УИК №140379 Дарья Петинова, передает гражданская сеть «Опора».

По состоянию на 20:00 21 апреля один человек воспользовалась своим избирательным правом и проголосовал на участке №140379 в округе №60 в Донецкой области.

«Участок закрылся в 20:00. С момента начала работы участка, а это произошло в 16:00, один человек принял участие в выборах», – рассказала Петинова.

Как сообщалось ранее, на избирательный участок в поселке Лебединское, который единственный не открылся в Украине утром 21 апреля, не явились члены комиссии. По факту неоткрытия избирательного участка полицейские Волновахи начали уголовное производство. По состоянию на 14:00 21 апреля окружная избирательная комиссия №60 сформировала состав участковой избирательной комиссии №140379.

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