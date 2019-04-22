Переселенцев расспросили о работе за рубежом. Новости

В конце 2018 года в целом среди переселенцев очень мало людей, которые намерены найти работу за рубежом. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете Национальной системы мониторинга ситуации (НМС) с ВПЛ*, обнародованном Международной организацией по миграции в апреле 2019 года.

Согласно отчету, лишь 1% ВПЛ сообщили, что уже нашли работу за рубежом и собираются ехать, и 5% отметили, что намерены вскоре найти работу за границей. Кроме того, 56% переселенцев отметили, что хотя они не имеют ничего против работы за границей, лично ехать туда не собираются. Еще 27% переселенцев заявили, что никогда не будут работать за рубежом.

«11% ключевых информантов сообщили, что ВПЛ из их населенного пункта уехали за последние три месяца в другие страны, чтобы найти работу. Всего 27% ключевых информантов отметили, что в их населенном пункте рекламировалась работа за рубежом», – говорится в отчете.

Фото: скриншот отчета МОМ

Как сообщалось ранее, в конце 2018 года уровень занятости переселенцев из Донбасса остался неизменным в течение года и составил 44%, из которых самозанятых всего 2%. При этом более 51% ВПЛ оценили свою финансовую ситуацию как «средств хватает только на питание» или «вынуждены экономить даже на питании». Кроме того, 37% переселенцев считают отсутствие собственного жилья своей главной проблемой. Большинство ВПЛ из Донбасса продолжают жить в арендованном жилье. 28% переселенцев намерены вернуться на Донбасс после окончания вооруженного конфликта, не намерены – 34% ВПЛ. 84% переселенцев сообщили, что интегрировались в новых громадах полностью или частично. Переселенцы также оценили свои нынешние условия проживания.

*Методология 12-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью. Объем выборки – 2403 домохозяйств ВПЛ, из которых около 42% были опрошены в ходе предыдущего раунда. Еще 4044 респондентов-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью с октября по декабрь 2018 года, из них 774 переселенца, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 3962 человека при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе, из них 1286 человек дали полное интервью, остальные – по короткому опроснику.

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