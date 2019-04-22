В зоне ООС отрабатывали высадку десанта с вертолета (Видео). Новости

В районе проведения операции Объединенных сил военнослужащие одной из бригад десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины на практике отработали действия при высадке десанта с вооружением с вертолета Ми-8 с помощью комплекта бортового оборудования «Адаптер-М1». Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Применение этого оборудования во время высадки десанта является наиболее эффективным на местности, рельеф которой не позволяет производить посадку вертолета, во время чрезвычайных ситуаций, или высадки на ограниченном участке, такой как крыши зданий, частично заминированная территория.

Данный комплекс представляет собой канат с соответствующими креплениями, с помощью которого десантники могут спускаться с вертолета, зависшего в воздухе. Также с помощью этого каната можно осуществлять эвакуацию десантников и десантирование без парашютов на определенное расстояние.

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