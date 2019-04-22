Омелян рассказал о восстановлении авиасообщения с Мариуполем. Новости

Авиасообщение с Мариуполем (Донецкая обл.) должно быть восстановлено в этом или следующем году. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает «Delo.ua».

По словам Омеляна, сейчас министерство вместе с военными просчитывает безопасные зоны захода на посадку. «Если нам удастся это сделать, то, я думаю, что есть высокие шансы восстановления авиасообщения с Мариуполем. Более того, местный бизнес готов профинансировать многие составляющие, которые важны для запуска этого аэропорта», – заявил он.

Министр подчеркнул, что запуск аэропорта можно произвести и в этом году. «Если в 2019 году не успеем, то точно запустим в следующем. Взлетно-посадочная полоса там находится в нормальном состоянии», – сказал глава Мининфраструктуры.

Омелян отметил, что, в случае восстановления мариупольского аэропорта, потребность в аэропортах «Краматорск» и «Бердянск» отпадет. «Если мы восстановим аэропорт в Мариуполе, то потребность в этих двух других авиаузлах отпадет. Это города, которые находятся довольно близко друг от друга. Кроме того, аэропорт в Краматорске находится в более плачевном состоянии, чем в Мариуполе», – заявил Омелян.

Как сообщалось ранее, 1 марта президент Украины Петр Порошенко поручил начальнику Генштаба ВСУ, министрам обороны и инфраструктуры, а также губернатору Донецкой области проработать вопрос запуска аэропорта «Мариуполь».

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