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Ситуация в пунктах пропуска утром 22 апреля: Проезда ожидали 160 авто. Новости

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Ситуация в пунктах пропуска утром 22 апреля: Проезда ожидали 160 авто

ДН

22.04.19 08:59dnews.dn.uaНовости

Фото: Госпогранслужба Украины

Сегодня утром, 22 апреля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 21 апреля линию разграничения через КПВВ пересекли 26 тыс. человек и 3,9 тыс. транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 6275 человек и 970 транспортных средств;
  • КПВВ «Марьинка» – 5800 человек и 1240 транспортных средств;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 4850 человек и 1075 транспортных средств;
  • КПВВ «Гнутово» – 2320 человек и 600 транспортных средств;
  • КПВВ «Станица Луганская» – 6790 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 160 транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 15/30;
  • КПВВ «Марьинка» – 0/40;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 20/35;
  • КПВВ «Гнутово» – 10/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское»:

  • Елена: «8:41. Майорск украинский пусто вообще. В сторону Горловки».

КПВВ «Марьинка»:

  • Геннадий: «7:22. На "Каргилле" на 7:20 основная на мосту, льгота до моста, пошла первая протяжка»;
  • Анатолич: «8:00. На "Каргилле" в сторону Донецка 25 общей и 3 льготы».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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