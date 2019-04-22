Ситуация в пунктах пропуска утром 22 апреля: Проезда ожидали 160 авто. Новости

Сегодня утром, 22 апреля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 21 апреля линию разграничения через КПВВ пересекли 26 тыс. человек и 3,9 тыс. транспортных средств:
- КПВВ «Майорское» – 6275 человек и 970 транспортных средств;
- КПВВ «Марьинка» – 5800 человек и 1240 транспортных средств;
- КПВВ «Новотроицкое» – 4850 человек и 1075 транспортных средств;
- КПВВ «Гнутово» – 2320 человек и 600 транспортных средств;
- КПВВ «Станица Луганская» – 6790 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 160 транспортных средств:
- КПВВ «Майорское» – 15/30;
- КПВВ «Марьинка» – 0/40;
- КПВВ «Новотроицкое» – 20/35;
- КПВВ «Гнутово» – 10/10.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское»:
- Елена: «8:41. Майорск украинский пусто вообще. В сторону Горловки».
КПВВ «Марьинка»:
- Геннадий: «7:22. На "Каргилле" на 7:20 основная на мосту, льгота до моста, пошла первая протяжка»;
- Анатолич: «8:00. На "Каргилле" в сторону Донецка 25 общей и 3 льготы».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
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