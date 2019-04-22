Обработан 91% протоколов: Зеленский усиливает разрыв на Донбассе. Новости

Центральная избирательная комиссия обработала 90,83% протоколов (16 млн 864 тыс. 170 голосов) по итогам второго тура выборов президента, которые состоялись 21 апреля. Как передают «Донецкие новости», на данный момент Владимир Зеленский имеет 73,17% голосов избирателей, Петр Порошенко – 24,50%.

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За Петром Порошенко сохраняется только Львовская область, в остальных регионах – лидирует Владимир Зеленский.

В Донецкой области обработано 95,12% протоколов (778 522 голоса). На данный момент у Зеленского – 87,18% голосов, у Порошенко – 10,38%.

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В 7-ми из 12-ти округов Донетчины уже обработано 100% протоколов, здесь побеждает Владимир Зеленский. Он также лидирует и в остальных 5-ти округах, где подсчет голосов продолжается.

Округ Зеленский В. Порошенко П. % обработанных протоколов % голосов избирателей Кол-во голосов избирателей % голосов избирателей Кол-во голосов избирателей ТИО № 45 – города Авдеевка, Ясиноватая, Киевский район города Донецка, Ясиноватский район 74,75 21 264 21,68 4 612 100,00 ТИО № 46 – города Бахмут, Лиман, часть Бахмутского района 88,14 70 571 9,50 7 613 93,86 ТИО № 47 – город Славянск, Александровский и Славянский районы 86,98 65 447 10,57 7 956 100,00 ТИО № 48 – город Краматорск 83,78 73 058 13,76 12 001 100,00 ТИО № 49 – города Дружковка, Константиновка, Константиновский и Покровский районы 88,80 64 151 8,94 6 465 92,85 ТИО № 50 – города Доброполье, Мирноград (ранее – Димитров), Покровск (ранее –Красноармейск), Добропольский район 90,24 79 631 7,56 6 671 98,26 ТИО № 51 – Никитовский, Центрально-Городской районы города Горловки, часть Бахмутского района 65,16 333 33,07 169 100,00 ТИО № 52 – города Дебальцево, Торецк (ранее – Дзержинск), Калининский район города Горловки, часть Бахмутского района 87,40 26 635 9,14 2 787 100,00 ТИО № 57 – Кальмиусский район, часть Левобережного района города Мариуполь 90,78 94 635 7,06 6 685 100,00 ТИО № 58 – Приморский, Центральный районы города Мариуполь 89,70 84 109 8,09 7 591 100,00 ТИО № 59 – города Угледар, Новогродовка, Селидово, Великоновоселковский, Марьинский районы 80,55 58 806 16,60 12 120 84,90 ТИО № 60 – Бойковский (ранее – Тельмановский), Волновахский, Мангушский, Никольский (ранее – Володарский), Новоазовский районы, часть Левобережного района города Мариуполь 87,78 58 451 9,78 6 516 93,89

В Луганской области обработаны 66,07% протоколов (213 204 голоса). Здесь также лидер – Зеленский (88,88%), у Петра Порошенко – 8,89%.

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На Луганщине обработка протоколов завершена в 2-х из 6-ти округов

Округ Зеленский В. Порошенко П. % обработанных протоколов % голосов избирателей Кол-во голосов избирателей % голосов избирателей Кол-во голосов избирателей ТИО № 105 – Жовтневый район, часть Каменнобродского района города Луганска, часть Новоайдарского района 85,18 3 990 12,36 579 100,00 ТИО № 106 – город Северодонецк, часть города Кадиевка (ранее – Стаханов), часть Попаснянского района 87,82 54 090 9,95 6 133 97,29 ТИО № 107 – город Лисичанск, часть города Кадиевка, часть города Первомайск, часть Попаснянского района 89,08 46 780 8,42 4 423 98,41 ТИО № 112 – города Брянка, Голубовка (ранее – Кировск), Рубежное, часть города Первомайск, часть Попаснянского района 90,17 31 974 7,49 2 658 100,00 ТИО № 113 – Белокуракинский, Кременской, Сватовский, Старобельский, Троицкий районы, часть Новоайдарского района 90,15 34 862 8,13 3 144 54,50 ТИО № 114 – Беловодский, Марковский, Меловской, Новопсковский, Славяносербский, Станично-Луганский районы, часть Новоайдарского района 88,16 19 579 9,67 2 148 44,00

Как сообщалось ранее, согласно данным «Национального экзитпола», на выборах президента Украины Владимир Зеленский набирает 73,0% голосов, а Петр Порошенко – 25,5%.

Во втором туре выборов 21 апреля явка в Донецкой области была ниже, чем в первом туре, и составила 57,21%. В Луганской области отклонения в активности избирателей от первого тура были незначительными, явка 21 апреля здесь составила 56,34% избирателей.

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