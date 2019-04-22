Обработан 91% протоколов: Зеленский усиливает разрыв на Донбассе. Новости

Центральная избирательная комиссия обработала 90,83% протоколов (16 млн 864 тыс. 170 голосов) по итогам второго тура выборов президента, которые состоялись 21 апреля. Как передают «Донецкие новости», на данный момент Владимир Зеленский имеет 73,17% голосов избирателей, Петр Порошенко – 24,50%.
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За Петром Порошенко сохраняется только Львовская область, в остальных регионах – лидирует Владимир Зеленский.
В Донецкой области обработано 95,12% протоколов (778 522 голоса). На данный момент у Зеленского – 87,18% голосов, у Порошенко – 10,38%.
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В 7-ми из 12-ти округов Донетчины уже обработано 100% протоколов, здесь побеждает Владимир Зеленский. Он также лидирует и в остальных 5-ти округах, где подсчет голосов продолжается.
Округ
Зеленский В.
Порошенко П.
% обработанных протоколов
% голосов избирателей
Кол-во голосов избирателей
% голосов избирателей
Кол-во голосов избирателей
ТИО № 45 – города Авдеевка, Ясиноватая, Киевский район города Донецка, Ясиноватский район
74,75
21 264
21,68
4 612
100,00
ТИО № 46 – города Бахмут, Лиман, часть Бахмутского района
88,14
70 571
9,50
7 613
93,86
ТИО № 47 – город Славянск, Александровский и Славянский районы
86,98
65 447
10,57
7 956
100,00
ТИО № 48 – город Краматорск
83,78
73 058
13,76
12 001
100,00
ТИО № 49 – города Дружковка, Константиновка, Константиновский и Покровский районы
88,80
64 151
8,94
6 465
92,85
ТИО № 50 – города Доброполье, Мирноград (ранее – Димитров), Покровск (ранее –Красноармейск), Добропольский район
90,24
79 631
7,56
6 671
98,26
ТИО № 51 – Никитовский, Центрально-Городской районы города Горловки, часть Бахмутского района
65,16
333
33,07
169
100,00
ТИО № 52 – города Дебальцево, Торецк (ранее – Дзержинск), Калининский район города Горловки, часть Бахмутского района
87,40
26 635
9,14
2 787
100,00
ТИО № 57 – Кальмиусский район, часть Левобережного района города Мариуполь
90,78
94 635
7,06
6 685
100,00
ТИО № 58 – Приморский, Центральный районы города Мариуполь
89,70
84 109
8,09
7 591
100,00
ТИО № 59 – города Угледар, Новогродовка, Селидово, Великоновоселковский, Марьинский районы
80,55
58 806
16,60
12 120
84,90
ТИО № 60 – Бойковский (ранее – Тельмановский), Волновахский, Мангушский, Никольский (ранее – Володарский), Новоазовский районы, часть Левобережного района города Мариуполь
87,78
58 451
9,78
6 516
93,89
В Луганской области обработаны 66,07% протоколов (213 204 голоса). Здесь также лидер – Зеленский (88,88%), у Петра Порошенко – 8,89%.
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На Луганщине обработка протоколов завершена в 2-х из 6-ти округов
Округ
Зеленский В.
Порошенко П.
% обработанных протоколов
% голосов избирателей
Кол-во голосов избирателей
% голосов избирателей
Кол-во голосов избирателей
ТИО № 105 – Жовтневый район, часть Каменнобродского района города Луганска, часть Новоайдарского района
85,18
3 990
12,36
579
100,00
ТИО № 106 – город Северодонецк, часть города Кадиевка (ранее – Стаханов), часть Попаснянского района
87,82
54 090
9,95
6 133
97,29
ТИО № 107 – город Лисичанск, часть города Кадиевка, часть города Первомайск, часть Попаснянского района
89,08
46 780
8,42
4 423
98,41
ТИО № 112 – города Брянка, Голубовка (ранее – Кировск), Рубежное, часть города Первомайск, часть Попаснянского района
90,17
31 974
7,49
2 658
100,00
ТИО № 113 – Белокуракинский, Кременской, Сватовский, Старобельский, Троицкий районы, часть Новоайдарского района
90,15
34 862
8,13
3 144
54,50
ТИО № 114 – Беловодский, Марковский, Меловской, Новопсковский, Славяносербский, Станично-Луганский районы, часть Новоайдарского района
88,16
19 579
9,67
2 148
44,00
Как сообщалось ранее, согласно данным «Национального экзитпола», на выборах президента Украины Владимир Зеленский набирает 73,0% голосов, а Петр Порошенко – 25,5%.
Во втором туре выборов 21 апреля явка в Донецкой области была ниже, чем в первом туре, и составила 57,21%. В Луганской области отклонения в активности избирателей от первого тура были незначительными, явка 21 апреля здесь составила 56,34% избирателей.
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