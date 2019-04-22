Почему Кремль не спешит реагировать на выборы президента Украины, – мнение. Новости

Кремль не спешит реагировать на предварительные итоги выборов президента Украины, потому что есть разделение мнений внутри российских политических элит. Об этом заявил российский военно-политический эксперт Андрей Пионтковский.

«Я внимательно наблюдал за российскими аналитическими программами. Все обсуждают украинские выборы: восторженный тон о поражении Порошенко и довольно скептический в отношении Зеленского», – сказал он.

По его мнению, то, что со стороны Кремля нет пока официальной реакции, не случайно, несмотря на бурное обсуждение выборов президента Украины на российских телеканалах представителями политических элит РФ. «Чуть ли не до драки [на телепередаче] дошло – сражались "голуби" и "ястребы". "Голуби" считают, что нужно не торопиться, подождать 40 дней, а потом осторожненько признать Зеленского, потому что ему удастся реализовать Минские соглашения в той интерпретации, на которой всегда настаивала Москва… Но это позиция меньшинства», – рассказывает Пионтковский.

«"Ястребы" говорят: "Нет, хватит нам этих глупостей, мы то же самое говорили 5 лет назад, когда был плохой Турчинов, а Порошенко – замечательный и с ним можно договориться. Давайте не повторять эту глупость, никакого признания выборов"», – добавил военный эксперт.

Как сообщалось ранее, согласно данным «Национального экзитпола», на выборах президента Украины Владимир Зеленский набирает 73,0% голосов, а Петр Порошенко – 25,5%.

Во втором туре выборов 21 апреля явка в Донецкой области была ниже, чем в первом туре, и составила 57,21%. В Луганской области отклонения в активности избирателей от первого тура были незначительными, явка 21 апреля здесь составила 56,34% избирателей.

Центральная избирательная комиссия обработала 90,83% протоколов (16 млн 864 тыс. 170 голосов) по итогам второго тура выборов президента. Зеленский усиливает разрыв на Донбассе, на данный момент у него 73,17% голосов избирателей, у Петра Порошенко – 24,50%.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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