Верховной Раде нужно урегулировать законы в связи со случаями подкупа избирателей, – аналитик. Новости

Независимые наблюдатели и правоохранители в ходе выборов президента Украины фиксировали случаи с подкупом избирателей, чтобы этого избежать на парламентских выборах нужно урегулировать законодательство. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 апреля, заявил в ходе пресс-конференции в Киеве аналитик Гражданской сети «Опора» Александр Клюжев.
По его словам, нынешняя модель законодательства Украины не совершенна, поэтому есть случаи и нелегального финансирования агитаторов в ходе избирательного процесса.
«Эта кампания подарила украинскому парламенту дополнительный повод серьезно подумать об усовершенствовании Уголовного кодекса Украины, законов о выборах разных уровней в части легализации фактических затрат кандидатов на пост президента Украины или других участников выборов на кадровое и логистическое обеспечение», – сказал он.
«Значительная часть активности [агитации] в регионах, на наш взгляд, имела признаки теневого финансирования. Безусловно, только правоохранительная система может дать этому оценку, но проблема есть, и украинскому парламенту нужно найти эффективный баланс между необходимостью легализации всех фактических и обоснованных затрат кандидатов на пост президента Украины и противостоянием подкупу избирателей, в том числе в его скрытых формах», – добавил Клюжев.
При этом в Гражданской сети «Опора» также заявили, что в ходе второго тура выборов президента Украины день голосования в целом прошел неконфликтно и с соблюдением украинского законодательства и международных стандартов.
В ЦИК уже озвучили возможную дату оглашения результатов выборов президента Украины, и рассказали о процессе подсчета голосов.
Как сообщалось ранее, на основании 95,57% обработанных ЦИК протоколов, лидирует Владимир Зеленский (73,15%), у Петра Порошенко – 24,52%.
Во втором туре выборов 21 апреля явка в Донецкой области была ниже, чем в первом туре, и составила 57,21%. В Луганской области отклонения в активности избирателей от первого тура были незначительными, явка 21 апреля здесь составила 56,34% избирателей.
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