В день голосования: Полиция зафиксировала 1245 сообщений о нарушениях избирательного права. Новости

В течение дня голосования во втором туре выборов президента Украины полиция зафиксировала 1245 сообщений о нарушениях избирательного законодательства. Больше всего сообщений связаны с незаконной агитацией, фотографированием бюллетеня и повреждением бланков для голосования. Также поступали сообщения о подкупе избирателей, зафиксированы попытки выноса бюллетеня. Об этом руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил 21 апреля во время совместного итогового брифинга с участием первого заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Ярового, передает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Сергей Князев отметил, что на протяжении 21 апреля в полицию поступило 1245 заявлений, связанных с избирательным процессом. Во время проведения первого тура таких обращений было 2467. Больше всего сообщений зафиксировано в Днепропетровской области, Киеве и Донецкой области.

146 сообщений связаны с незаконной агитацией, 74 – с фотографированием бюллетеня, зафиксировано 16 фактов повреждения бюллетеня. Также поступило 11 сообщений о подкупе избирателей, зафиксированы три попытки вынести бюллетень.

«По 17 фактам внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований. 12 из них открыты по ст. 158 (Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или сведений Государственного реестра избирателей) Уголовного кодекса Украины. Такие производства открыты в Ивано-Франковской, Ровенской, Запорожской, Донецкой, Киевской, Закарпатской, Черниговской и Черкасской областях», – сообщили в пресс-службе.

Кроме того, два уголовных производства открыты по фактам заведомо ложных сообщений об угрозе взрыва (в Донецкой и Херсонской областях), одно производство по ст. 345 (насилие в отношении работника правоохранительного органа) – в Тернопольской области.

«Там один из граждан на избирательном участке нанес телесные повреждения офицеру полиции. Он задержан по статье 208 УПК Украины и сейчас находится в изоляторе временного содержания. С ним работают следователи», – рассказали в полиции.

Кроме того, органами полиции составлен 21 административный протокол за нарушение избирательного права.

Сергей Князев также сообщил о смерти двух граждан в день голосования. В Волновахе (Донецкая обл.) женщина не дошла несколько метров и умерла по дороге на избирательный участок, врачи не смогли спасти ей жизнь. Еще один избиратель умер на Тернопольщине.

Семь граждан погибли в ДТП, произошедших в течение суток.

По словам главы Нацполиции, всего в течение суток в полицию поступило 42 ложных сообщения о минировании. Больше всего таких сообщений поступило в полицию Киева и Харьковской области. Также сообщение о минировании объектов поступали в полицейские подразделения Днепропетровщины и Львовщины. Среди объектов, о заминировании которых сообщалось – аэропорты в Харькове и Львове, супермаркеты, развлекательные объекты, культовые сооружения. Ни по одному из этих сообщений полицейские-взрывотехники не выявили опасных предметов.

«Из числа ложных сообщений об угрозе взрыва два касались непосредственно избирательного процесса: "минировании" Каховской ГЭС и избирательного участка в Волновахском районе Донецкой области. В первом случае на обследование ГЭС были брошены значительные силы полиции, поскольку этот объект является стратегическим. При этом на несколько часов перекрывалось движение в месте расположения ГЭС», – рассказали в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Сергей Князев также сообщил, что полиция зафиксировала три факта вынесения бюллетеней. Они имели место на Киевщине и в Запорожской области. Кроме того, полицейские составляли административные протоколы на граждан, которые пытались испортить избирательный бюллетень или демонстрировали заполненный бланк для голосования.

Кроме того, на Луганщине полицейские зафиксировали обращение представителей участковых комиссий относительно телефонных угроз в их адрес. По этим фактам полиция проводит расследование по ч. 2 ст. 157 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает ответственность за воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя.

«На Николаевщине полицейские сработали с профилактической целью: обнаружили группу лиц, которые вели себя подозрительно возле избирательных участков. При осмотре их транспорта стражи порядка обнаружили травматическое оружие и автомат. Их доставили в отделение полиции, установили личности и провели разъяснительную работу», – добавили в полиции.