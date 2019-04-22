Сводка из зоны ООС за 21 апреля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 2 обстрела украинских позиций. Во время обстрелов один украинский военный получил ранения. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Катериновки из автоматических станковых гранатометов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Также противник из стрелкового оружия совершил обстрел украинских позиций вблизи участка разведения сил и средств сторон недалеко от Станицы Луганской.

С начала текущих суток обстрелы со стороны противника не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «армия Киева за минувшие сутки 7 раз нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 47 единиц. Под огонь попали районы донецких поселков Александровка, Жабичево и "Трудовские"; село Спартак к северу от Донецка; Ясиноватая и прилегающий поселок Яковлевка. При обстрелах применялись минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 5 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Калиново и Фрунзе (после переименования – Сентяновка, – ред.), села Лозовое. Огонь велся из минометов калибром 82 мм, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».