На Донетчине осужден «командир батальона ДНР» из Херсона. Новости

На Донетчине осужден житель Херсона, принимавший активное участие в боевых действиях против украинских военных на стороне «ДНР». Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным ведомства, летом 2014 года житель Херсона вступил в ряды незаконных вооруженных формирований на территории неподконтрольного украинским властям Дебальцево. «Главари террористов назначили его "командиром батальона" так называемых "вооруженных сил ДНР". В составе террористической группировки он занимался подбором и подготовкой "личного состава", организовывал контроль за несением боевиками дежурства на блокпостах, обеспечивал контрольно-пропускной режим в захваченных административных зданиях и на территориях», – говорится в сообщении.

«За активное участие в боевых действиях против сил АТО террористы наградили его медалью "за боевые заслуги". Арбитражный суд Донецкой области признал боевика виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и приведения судебного решения в исполнение. Приговор вступил в законную силу», – сообщили в СБУ.