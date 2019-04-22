Впервые в Украине такой уровень: В ЦИК рассказали о подсчете голосов на выборах президента. Новости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в ходе первого и второго тура выборов президента Украины показала высокую эффективность своей работы в сфере прозрачности и оперативности подсчета голосов избирателей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 апреля, в ходе брифинга в Киеве рассказала глава ЦИК Татьяна Слипачук.

«Всего 10:00, а мы видим 95,1% обработанных протоколов. Впервые в Украине такой уровень. Более того, мы уже сегодня ожидаем первые комиссии, первые оригиналы протоколов. Уже на сегодня мы получили данные от нашего заграничного округа по всем участкам и также ожидаем протоколы, чтобы подвести итоги выборов, и будем пытаться сделать это оперативно», – сказала она.

«Впереди у нас еще одна избирательная [парламентская] кампания, и мы будем к ней подготовлены еще лучше, чем к президентской», – отметила Слипачук.

В ЦИК озвучили возможную дату оглашения результатов выборов президента Украины.

Как сообщалось ранее, на основании 95,57% обработанных ЦИК протоколов, лидирует Владимир Зеленский (73,15%), у Петра Порошенко – 24,52%.

Во втором туре выборов 21 апреля явка в Донецкой области была ниже, чем в первом туре, и составила57,21%. В Луганской области отклонения в активности избирателей от первого тура были незначительными, явка 21 апреля здесь составила 56,34% избирателей.

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