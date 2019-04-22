В ЦИК привезли первый протокол с мокрой печатью. Новости

В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) уже привезли первый протокол с мокрой печатью второго тура выборов президента Украины. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщил глава отдела коммуникации со СМИ Константин Хивренко в комментарии УНН.
«Да привезли», – ответил Хивренко на вопрос о том, привезли ли уже первый протокол с мокрой печатью.
Ранее в ЦИК озвучили возможную дату оглашения результатов выборов президента Украины.
Как сообщалось ранее, на основании 95,57% обработанных ЦИК протоколов, во втором туре выборов президента Украины лидирует Владимир Зеленский (73,15%), у Петра Порошенко – 24,52%.
21 апреля явка в Донецкой области была ниже, чем в первом туре, и составила57,21%. В Луганской области отклонения в активности избирателей от первого тура были незначительными, явка 21 апреля здесь составила 56,34% избирателей.
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