Прифронтовое Лебединское: В ЦИК прокомментировали ситуацию с проблемным участком на Донетчине. Новости

В прифронтовом поселке Лебединское (Волновахский р-н, Донецкая обл.) на избирательном участке, который 21 апреля в ходе второго тура выборов президента Украины не открылся вовремя, ситуация была урегулирована в течение дня. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 апреля, в ходе брифинга в Киеве заявил заместитель главы ЦИК Евгений Радченко.
«В Лебединском была попытка сформировать комиссию, но она сформирована не была, потому что именно на этапе формирования комиссии люди отказались принимать участие в работе комиссии, именно из-за этого комиссия была сформирована с опозданием», – напомнил он.
Замглавы ЦИК Украины назвал героями тех людей, которые согласились работать на прифронтовом избирательном участке в Лебединском, чтобы люди имели возможность проголосовать на выборах президента Украины.
В ЦИК также озвучили возможную дату оглашения результатов выборов президента Украины, и рассказали о процессе подсчета голосов.
Напомним, что в Донецкой области 21 апреля по состоянию на 8 часов утра из 1 211 избирательных участков не заработал один – № 140379, пос. Лебединское Волновахского района. В первом туре выборов на этом участке проголосовало всего 4 человека из 192 полученных участком бюллетеней, во втором туре здесь числилось 188 избирателей.
Как сообщалось ранее, на основании 95,57% обработанных ЦИК протоколов, лидирует Владимир Зеленский (73,15%), у Петра Порошенко – 24,52%.
Во втором туре выборов 21 апреля явка в Донецкой области была ниже, чем в первом туре, и составила 57,21%. В Луганской области отклонения в активности избирателей от первого тура были незначительными, явка 21 апреля здесь составила 56,34% избирателей.
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