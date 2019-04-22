Шахтеров выдавали на поверхность по запасным выходам: На Донетчине горела шахта. Новости

В Донецкой области на шахте «1/3 Новогродовская» ГП «Селидовуголь» произошло возгорание угля. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщил на своей странице в Facebook глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.

«Вторые сутки подряд в угольном секторе Украины произошло ЧП. На этот раз без трагических случаев. Хотел бы напомнить, что вчера на шахте "Степная" ГП "Львовуголь" погиб шахтер. Сегодня же утром, уже на востоке, на шахте "1/3 Новогродовская" ГП "Селидовуголь" произошло возгорания угля. В результате слаженных действий инженерной службы шахты и бойцов горноспасательной службы Украины пожар удалось ликвидировать. Сначала были включены в действие план ликвидации аварии и проведения реверс – шахтеров выдавали на поверхность по запасным выходам. Горным спасателям удалось потушить пожар», – уточнил Волынец.