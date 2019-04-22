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Второй тур выборов: На Донечине обработаны 99% протоколов, на Луганщине – 75%. Новости

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Второй тур выборов: На Донечине обработаны 99% протоколов, на Луганщине – 75%

ДН

22.04.19 10:53dnews.dn.uaНовости

Скриншот сайта ЦИК

Центральная избирательная комиссия обработала 95,57% протоколов (17 млн 711 тыс. 455 голосов) по итогам второго тура выборов президента, которые состоялись 21 апреля. Как передают «Донецкие новости», на данный момент Владимир Зеленский имеет 73,15% голосов избирателей, Петр Порошенко – 24,52%. Недействительными признаны 2,32% бюллетеней.

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Из 25-ти регионов Украины Порошенко удерживает лидерство лишь во Львовской области, на остальной территории – побеждает Владимир Зеленский.

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В Донецкой области обработаны 98,84% протоколов (808 165 голосов). На данный момент у Зеленского – 86,96% голосов, у Порошенко – 10,56%.

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100% протоколов обработано в 8-ми из 12-ти округов Донетчины, здесь побеждает Владимир Зеленский. Он также лидирует и в остальных 4-х округах, где подсчет голосов продолжается.

Округ

Зеленский В.

Порошенко П.

% обработанных протоколов

% голосов избирателей

Кол-во голосов избирателей

% голосов избирателей

Кол-во голосов избирателей

ТИО № 45 – города Авдеевка, Ясиноватая, Киевский район города Донецка, Ясиноватский район

74,75

21 264

21,68

4 612

100,00

ТИО № 46 – города Бахмут, Лиман, часть Бахмутского района

86,39

74 805

10,93

9 470

99,38

ТИО № 47 – город Славянск, Александровский и Славянский районы

86,98

65 447

10,57

7 956

100,00

ТИО № 48 – город Краматорск

83,78

73 058

13,76

12 001

100,00

ТИО № 49 – города Дружковка, Константиновка, Константиновский и Покровский районы

88,88

69 659

8,87

6 958

100,00

ТИО № 50 – города Доброполье, Мирноград (ранее – Димитров), Покровск (ранее –Красноармейск), Добропольский район

90,25

80 769

7,54

6 754

99,13

ТИО № 51 – Никитовский, Центрально-Городской районы города Горловки, часть Бахмутского района

65,16

333

33,07

169

100,00

ТИО № 52 – города Дебальцево, Торецк (ранее – Дзержинск), Калининский район города Горловки, часть Бахмутского района

87,40

26 635

9,14

2 787

100,00

ТИО № 57 – Кальмиусский район, часть Левобережного района города Мариуполь

90,78

94 635

7,06

6 685

100,00

ТИО № 58 – Приморский, Центральный районы города Мариуполь

89,70

84 109

8,09

7 591

100,00

ТИО № 59 – города Угледар, Новогродовка, Селидово, Великоновоселковский, Марьинский районы

80,19

66 699

16,91

14 069

96,85

ТИО № 60 – Бойковский (ранее – Тельмановский), Волновахский, Мангушский, Никольский (ранее – Володарский), Новоазовский районы, часть Левобережного района города Мариуполь

87,85

59 802

9,72

6 617

95,41

 

В Луганской области обработаны 74,62% протоколов (232 332 голоса). Здесь у Зеленского – 89,03%, у Порошенко – 8,76%.

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Пока на Луганщине 100% протоколов обработаны лишь в 2-х округах из 6-ти.

Округ

Зеленский В.

Порошенко П.

% обработанных протоколов

% голосов избирателей

Кол-во голосов избирателей

% голосов избирателей

Кол-во голосов избирателей

ТИО № 105 – Жовтневый район, часть Каменнобродского района города Луганска, часть Новоайдарского района

85,18

3 990

12,36

579

100,00

ТИО № 106 – город Северодонецк, часть города Кадиевка (ранее – Стаханов), часть Попаснянского района

87,55

54 370

10,20

6 335

98,64

ТИО № 107 – город Лисичанск, часть города Кадиевка, часть города Первомайск, часть Попаснянского района

89,08

46 780

8,42

4 423

98,41

ТИО № 112 – города Брянка, Голубовка (ранее – Кировск), Рубежное, часть города Первомайск, часть Попаснянского района

90,17

31 974

7,49

2 658

100,00

ТИО № 113 – Белокуракинский, Кременской, Сватовский, Старобельский, Троицкий районы, часть Новоайдарского района

90,50

45 592

7,78

3 924

69,00

ТИО № 114 – Беловодский, Марковский, Меловской, Новопсковский, Славяносербский, Станично-Луганский районы, часть Новоайдарского района

88,79

24 158

8,99

2 446

52,00

 

Как сообщалось ранее, согласно данным «Национального экзитпола», на выборах президента Украины Владимир Зеленский набирает 73,0% голосов, а Петр Порошенко – 25,5%. 

Во втором туре выборов 21 апреля явка в Донецкой области была ниже, чем в первом туре, и составила 57,21%. В Луганской области отклонения в активности избирателей от первого тура были незначительными, явка 21 апреля здесь составила 56,34% избирателей.

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