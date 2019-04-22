Второй тур выборов: На Донечине обработаны 99% протоколов, на Луганщине – 75%. Новости

Центральная избирательная комиссия обработала 95,57% протоколов (17 млн 711 тыс. 455 голосов) по итогам второго тура выборов президента, которые состоялись 21 апреля. Как передают «Донецкие новости», на данный момент Владимир Зеленский имеет 73,15% голосов избирателей, Петр Порошенко – 24,52%. Недействительными признаны 2,32% бюллетеней.
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Из 25-ти регионов Украины Порошенко удерживает лидерство лишь во Львовской области, на остальной территории – побеждает Владимир Зеленский.
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В Донецкой области обработаны 98,84% протоколов (808 165 голосов). На данный момент у Зеленского – 86,96% голосов, у Порошенко – 10,56%.
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100% протоколов обработано в 8-ми из 12-ти округов Донетчины, здесь побеждает Владимир Зеленский. Он также лидирует и в остальных 4-х округах, где подсчет голосов продолжается.
Округ
Зеленский В.
Порошенко П.
% обработанных протоколов
% голосов избирателей
Кол-во голосов избирателей
% голосов избирателей
Кол-во голосов избирателей
ТИО № 45 – города Авдеевка, Ясиноватая, Киевский район города Донецка, Ясиноватский район
74,75
21 264
21,68
4 612
100,00
ТИО № 46 – города Бахмут, Лиман, часть Бахмутского района
86,39
74 805
10,93
9 470
99,38
ТИО № 47 – город Славянск, Александровский и Славянский районы
86,98
65 447
10,57
7 956
100,00
ТИО № 48 – город Краматорск
83,78
73 058
13,76
12 001
100,00
ТИО № 49 – города Дружковка, Константиновка, Константиновский и Покровский районы
88,88
69 659
8,87
6 958
100,00
ТИО № 50 – города Доброполье, Мирноград (ранее – Димитров), Покровск (ранее –Красноармейск), Добропольский район
90,25
80 769
7,54
6 754
99,13
ТИО № 51 – Никитовский, Центрально-Городской районы города Горловки, часть Бахмутского района
65,16
333
33,07
169
100,00
ТИО № 52 – города Дебальцево, Торецк (ранее – Дзержинск), Калининский район города Горловки, часть Бахмутского района
87,40
26 635
9,14
2 787
100,00
ТИО № 57 – Кальмиусский район, часть Левобережного района города Мариуполь
90,78
94 635
7,06
6 685
100,00
ТИО № 58 – Приморский, Центральный районы города Мариуполь
89,70
84 109
8,09
7 591
100,00
ТИО № 59 – города Угледар, Новогродовка, Селидово, Великоновоселковский, Марьинский районы
80,19
66 699
16,91
14 069
96,85
ТИО № 60 – Бойковский (ранее – Тельмановский), Волновахский, Мангушский, Никольский (ранее – Володарский), Новоазовский районы, часть Левобережного района города Мариуполь
87,85
59 802
9,72
6 617
95,41
В Луганской области обработаны 74,62% протоколов (232 332 голоса). Здесь у Зеленского – 89,03%, у Порошенко – 8,76%.
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Пока на Луганщине 100% протоколов обработаны лишь в 2-х округах из 6-ти.
Округ
Зеленский В.
Порошенко П.
% обработанных протоколов
% голосов избирателей
Кол-во голосов избирателей
% голосов избирателей
Кол-во голосов избирателей
ТИО № 105 – Жовтневый район, часть Каменнобродского района города Луганска, часть Новоайдарского района
85,18
3 990
12,36
579
100,00
ТИО № 106 – город Северодонецк, часть города Кадиевка (ранее – Стаханов), часть Попаснянского района
87,55
54 370
10,20
6 335
98,64
ТИО № 107 – город Лисичанск, часть города Кадиевка, часть города Первомайск, часть Попаснянского района
89,08
46 780
8,42
4 423
98,41
ТИО № 112 – города Брянка, Голубовка (ранее – Кировск), Рубежное, часть города Первомайск, часть Попаснянского района
90,17
31 974
7,49
2 658
100,00
ТИО № 113 – Белокуракинский, Кременской, Сватовский, Старобельский, Троицкий районы, часть Новоайдарского района
90,50
45 592
7,78
3 924
69,00
ТИО № 114 – Беловодский, Марковский, Меловской, Новопсковский, Славяносербский, Станично-Луганский районы, часть Новоайдарского района
88,79
24 158
8,99
2 446
52,00
Как сообщалось ранее, согласно данным «Национального экзитпола», на выборах президента Украины Владимир Зеленский набирает 73,0% голосов, а Петр Порошенко – 25,5%.
Во втором туре выборов 21 апреля явка в Донецкой области была ниже, чем в первом туре, и составила 57,21%. В Луганской области отклонения в активности избирателей от первого тура были незначительными, явка 21 апреля здесь составила 56,34% избирателей.
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