Второй тур выборов: На Донечине обработаны 99% протоколов, на Луганщине – 75%. Новости

Центральная избирательная комиссия обработала 95,57% протоколов (17 млн 711 тыс. 455 голосов) по итогам второго тура выборов президента, которые состоялись 21 апреля. Как передают «Донецкие новости», на данный момент Владимир Зеленский имеет 73,15% голосов избирателей, Петр Порошенко – 24,52%. Недействительными признаны 2,32% бюллетеней.

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Из 25-ти регионов Украины Порошенко удерживает лидерство лишь во Львовской области, на остальной территории – побеждает Владимир Зеленский.

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В Донецкой области обработаны 98,84% протоколов (808 165 голосов). На данный момент у Зеленского – 86,96% голосов, у Порошенко – 10,56%.

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100% протоколов обработано в 8-ми из 12-ти округов Донетчины, здесь побеждает Владимир Зеленский. Он также лидирует и в остальных 4-х округах, где подсчет голосов продолжается.

Округ Зеленский В. Порошенко П. % обработанных протоколов % голосов избирателей Кол-во голосов избирателей % голосов избирателей Кол-во голосов избирателей ТИО № 45 – города Авдеевка, Ясиноватая, Киевский район города Донецка, Ясиноватский район 74,75 21 264 21,68 4 612 100,00 ТИО № 46 – города Бахмут, Лиман, часть Бахмутского района 86,39 74 805 10,93 9 470 99,38 ТИО № 47 – город Славянск, Александровский и Славянский районы 86,98 65 447 10,57 7 956 100,00 ТИО № 48 – город Краматорск 83,78 73 058 13,76 12 001 100,00 ТИО № 49 – города Дружковка, Константиновка, Константиновский и Покровский районы 88,88 69 659 8,87 6 958 100,00 ТИО № 50 – города Доброполье, Мирноград (ранее – Димитров), Покровск (ранее –Красноармейск), Добропольский район 90,25 80 769 7,54 6 754 99,13 ТИО № 51 – Никитовский, Центрально-Городской районы города Горловки, часть Бахмутского района 65,16 333 33,07 169 100,00 ТИО № 52 – города Дебальцево, Торецк (ранее – Дзержинск), Калининский район города Горловки, часть Бахмутского района 87,40 26 635 9,14 2 787 100,00 ТИО № 57 – Кальмиусский район, часть Левобережного района города Мариуполь 90,78 94 635 7,06 6 685 100,00 ТИО № 58 – Приморский, Центральный районы города Мариуполь 89,70 84 109 8,09 7 591 100,00 ТИО № 59 – города Угледар, Новогродовка, Селидово, Великоновоселковский, Марьинский районы 80,19 66 699 16,91 14 069 96,85 ТИО № 60 – Бойковский (ранее – Тельмановский), Волновахский, Мангушский, Никольский (ранее – Володарский), Новоазовский районы, часть Левобережного района города Мариуполь 87,85 59 802 9,72 6 617 95,41

В Луганской области обработаны 74,62% протоколов (232 332 голоса). Здесь у Зеленского – 89,03%, у Порошенко – 8,76%.

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Пока на Луганщине 100% протоколов обработаны лишь в 2-х округах из 6-ти.

Округ Зеленский В. Порошенко П. % обработанных протоколов % голосов избирателей Кол-во голосов избирателей % голосов избирателей Кол-во голосов избирателей ТИО № 105 – Жовтневый район, часть Каменнобродского района города Луганска, часть Новоайдарского района 85,18 3 990 12,36 579 100,00 ТИО № 106 – город Северодонецк, часть города Кадиевка (ранее – Стаханов), часть Попаснянского района 87,55 54 370 10,20 6 335 98,64 ТИО № 107 – город Лисичанск, часть города Кадиевка, часть города Первомайск, часть Попаснянского района 89,08 46 780 8,42 4 423 98,41 ТИО № 112 – города Брянка, Голубовка (ранее – Кировск), Рубежное, часть города Первомайск, часть Попаснянского района 90,17 31 974 7,49 2 658 100,00 ТИО № 113 – Белокуракинский, Кременской, Сватовский, Старобельский, Троицкий районы, часть Новоайдарского района 90,50 45 592 7,78 3 924 69,00 ТИО № 114 – Беловодский, Марковский, Меловской, Новопсковский, Славяносербский, Станично-Луганский районы, часть Новоайдарского района 88,79 24 158 8,99 2 446 52,00

Как сообщалось ранее, согласно данным «Национального экзитпола», на выборах президента Украины Владимир Зеленский набирает 73,0% голосов, а Петр Порошенко – 25,5%.

Во втором туре выборов 21 апреля явка в Донецкой области была ниже, чем в первом туре, и составила 57,21%. В Луганской области отклонения в активности избирателей от первого тура были незначительными, явка 21 апреля здесь составила 56,34% избирателей.

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