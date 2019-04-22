В «ЛНР» во время пожара погибли дедушка, бабушка и их маленькие внуки (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Краснодоне (после переименования – Сорокино, Луганская обл.) на пожаре погибла супружеская пара и их внуки 5 и 11 лет. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

«21 апреля в 05:10 в службу 101 Краснодона (Сорокино – ред.) поступило сообщение о загорании в частном доме на ул. М. Пегливановой», – сообщают в «ЛНР».

Дым из-под дверей и окна увидела женщина, живущая по соседству. Она разбудила еще одного соседа, вместе они открыли входную дверь, но войти не смогли из-за сильного задымления. На пороге лежал 59-летний хозяин, пытавшийся, по-видимому, спастись. Его вытащили на улицу, но было слишком поздно.

«К месту происшествия прибыли силы и средства пожарно-спасательной части №6. Разбили окно, из которого валил дым, через него начали тушение. Очаг загорания находился в спальне – горели кровать, тумбочка, личные вещи. В соседней комнате на одной кровати находились 52-летняя жена хозяина и младший внук, на другой – мальчик постарше. Все – без признаков жизни. Погибли, предположительно, от отравления продуктами горения. Дети постоянно проживали с родителями в том же городе, у бабушки и дедушки гостили на выходных», – утверждают в «МЧС».

Пожар, как уверяют в «ЛНР», ликвидирован в 06:03. Вероятная причина трагедии – неосторожность хозяина дома при курении. Со слов соседей, мужчина постоянно курил в доме, нередко и в постели.