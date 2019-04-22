На Донетчине у туалета на вокзале нашли новорожденного (Фото). Новости

Правоохранители Лимана (до переименования – Красный Лиман, Донецкая обл.) устанавливают женщину, которая бросила новорожденного ребенка на железнодорожном вокзале. Об этом сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что малыша 21 апреля нашла дежурная станции Лиман, о чем сообщила полицейским. Ребенок госпитализирован.

«По словам женщины, которая нашла ребенка, около 18:00 (21 апреля, – ред.) к ней подошла девушка 20-25 лет и сказала, что у туалета лежит младенец. Женщина побежала в указанное место и нашла новорожденного мальчика, который был завернут в пеленки и лежал в большом целлофановом пакете», – рассказали в полиции.

Также в пакете была записка, в которой было указано время и день рождения – мальчик родился 21 апреля.

«Малыш родился здоровый – рост 50 см, вес 2,5 кг. Сейчас он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает», – добавили в полиции.

Фото: пресс-служба Славянского отдела полиции

Полиция проводит проверку по факту происшествия, начаты поиски матери новорожденного.

«Обращаемся к гражданам, если вы владеете какой-либо информацией о данном происшествии, просим срочно сообщить в полицию по телефонам 102 или 0958246679, 0661534933», – обратились в пресс-службе.