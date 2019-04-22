День выборов президента Украины прошел на высоком уровне, – «Опора». Новости

В ходе второго тура выборов президента Украины день голосования в целом прошел неконфликтно и с соблюдением украинского законодательства и международных стандартов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 апреля, в ходе пресс-конференции в Киеве сообщила председатель правления Гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская.

«Системных нарушений, которые бы имели признаки существенного влияния на конечный результат волеизъявления избирателей зафиксировано не было. День выборов прошел на высоком уровне. Количество и тип нарушений мало отличаются от первого тура выборов», – сказала она.

По ее словам, это положительная тенденция, потому что в процентном соотношении количество нарушений, которые зафиксировали наблюдатели «Опоры» на избирательных участках, во втором туре выборов президента значительно меньше, чем в первом.

«В целом избирательная кампания была довольно конкурентной и преимущественно соответствовала международным стандартам организации избирательного процесса. При этом эта конкуренция иногда не соответствовала нормам законов Украины в части соблюдения требований по финансированию избирательной кампании соответствующим способом из официального предвыборного фонда, а также в использовании СМИ, социальных сетей, как способа ведения агитации – бесплатным, теневым способом», – заявила Айвазовская.

Эксперт отметила, что по всей Украине на выборах президента от Гражданской сети «Опора» работали 200 долгосрочных наблюдателей, а в день выборов вместе с членами окружных избирательных комиссий почти 1,5 тыс. наблюдателей организации проводили как параллельный подсчет голосов, так и оценивали ход приема избирательной документации.

В ЦИК уже озвучили возможную дату оглашения результатов выборов президента Украины, и рассказали о процессе подсчета голосов.

Как сообщалось ранее, на основании 95,57% обработанных ЦИК протоколов, лидирует Владимир Зеленский (73,15%), у Петра Порошенко – 24,52%.

Во втором туре выборов 21 апреля явка в Донецкой области была ниже, чем в первом туре, и составила 57,21%. В Луганской области отклонения в активности избирателей от первого тура были незначительными, явка 21 апреля здесь составила 56,34% избирателей.

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