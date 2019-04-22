В штабе ООС рассказали о неудачной попытке «МГБ ЛНР» завербовать мужчину. Новости

На Луганщине пресечена попытка незаконных вооруженных формирований (НВФ) завербовать украинского гражданина для осуществления разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Как рассказали в штабе, Военной контрразведкой Службы безопасности Украины из состава Объединенных сил разоблачена и прекращена попытка «органов безопасности» «администрации» неподконтрольных правительству районов Луганщины завербовать одного из жителей Станично-Луганского района Луганской области, с целью его привлечения к разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Контрразведчики установили, что в феврале 2019 года во время одной из поездок по личным делам на временно неподконтрольную территорию Луганской области этого гражданина задержали представители «администрации» и отправили «на беседу» в «МГБ ЛНР».

Далее, с использованием элементов психологического давления и угроз физической расправы, сотрудники «МГБ ЛНР» пытались получить от него согласие на конфиденциальное сотрудничество. Мужчина должен был осуществлять сбор информации о местах дислокации, численности, путях и маршрутах перемещения украинских военных подразделений, выполняющих боевые задачи в Станично-Луганском районе Луганской области. Полученную информацию он должен был передавать НВФ.

Мужчина, осознавая возможные отрицательные последствия своих действий, вернулся на подконтрольную территорию Украины, на неоднократные попытки «МГБ ЛНР» восстановить с ним связь не реагировал.