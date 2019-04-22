В день голосования: Правоохранители Донетчины рассказали о выявленных нарушениях. Новости

На Донетчине серьезных нарушений избирательного законодательства во время голосования во втором туре выборов президента Украины не допущено. За сутки открыто 6 уголовных производств, составлено 4 административных протокола. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что в течение минувших суток в области зарегистрировано 119 событий, связанных с выборами. По 6 фактам начаты уголовные производства. Четыре из них касаются незаконного использования бюллетеней (ст. 158-1 Уголовного кодекса Украины).

«Так, в поселке Очеретино Ясиноватского района зафиксировано вбрасывание нескольких бюллетеней. В Бахмуте (до переименования – Артемовск, ред.) установлено, что лицо обнаружило, что за него уже проголосовали. В Марьинке на одном участке полицейские выявили факт фальсификации при подсчете голосов, а на другом не хватало 86 бюллетеней, которые в дальнейшем были найдены в тайнике», – сообщили в полиции.

Также одно уголовное производство было открыто по факту ложного сообщения о минировании избирательного участка.

«Все эти факты будут проверены в рамках досудебного расследования», – заверили в полиции.

Сегодня, 22 апреля, по состоянию на 9 утра сообщений о нарушениях избирательного законодательства не поступало.

«Сейчас почти все участковые избирательные комиссии сдали бюллетени в ОИК. Полицейские продолжают охранять участки, где еще не сданы бюллетени. Усиленный режим несения службы продолжается», – добавили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, на основании 95,57% обработанных ЦИК протоколов, лидирует Владимир Зеленский (73,15%), у Петра Порошенко – 24,52%.

Во втором туре выборов 21 апреля явка в Донецкой области была ниже, чем в первом туре, и составила 57,21%. В Луганской области отклонения в активности избирателей от первого тура были незначительными, явка 21 апреля здесь составила 56,34% избирателей.