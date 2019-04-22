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На Донетчине женщина на легковом авто сбила парня на мотоцикле (Фото). Новости

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На Донетчине женщина на легковом авто сбила парня на мотоцикле (Фото)

22.04.19 14:49dnews.dn.uaНовости

Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции Донецкой области

В результате ДТП в Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) пострадал мотоциклист. Об этом сегодня. 22 апреля, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Как рассказали в полиции, ДТП произошло 20 апреля. Находясь за рулем своего автомобиля «Ваз-21099», 24-летняя жительница Покровска двигалась по проезжей части. При выполнении маневра левого поворота к парковочному карману она не уступила дорогу и совершила столкновение с мотоциклом «Honda». 21-летний водитель двухколесного транспортного средства получил многочисленные травмы и был госпитализирован.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины.

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