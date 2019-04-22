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В Мариуполе авто врезалось в столб: Погиб водитель (Фото). Новости

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В Мариуполе авто врезалось в столб: Погиб водитель (Фото)

22.04.19 12:59dnews.dn.uaНовости

Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции Донецкой области

В Мариуполе (Донецкая обл.) в результате ДТП погиб водитель автомобиля. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

ДТП произошло сегодня около 08:00 по ул. Мира в Мариуполе. 60-летний водитель автомобиля марки «Ford Mondeo» не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на препятствие – столб электропередач.

На месте работали следователи областного главка. Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжается досудебное расследование.

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