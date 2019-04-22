На Донетчине ремонтируют трассу Доброполье – Краматорск (Видео). Новости

На Донетчине продолжаются работы по комплексному восстановлению трассы Т-05-14 Доброполье – Лиман (км 28 + 300-км36 + 750) между поселками Андреевка и Сергеевка по маршруту движения Доброполье – Краматорск. Об этом сегодня, 22 апреля, на своей странице в Facebook сообщил губернатор региона Александр Куць.

По его словам, на участке дороги длиной 8 км 450 м расширена проезжая часть, устроен дренажный слой для отвода воды и проложены необходимые коммуникации, также обустраивается обочина.

«В ближайшие дни дорожники начнут укладывать дорожное покрытие. Стоимость работ – 194,5 млн грн. Работы финансируются из специального фонда государственного бюджета по программе развития сети и содержания автодорог общего пользования государственного значения. По завершению ремонта категория дороги будет повышена», – проинформировал Куць.

Читайте также: